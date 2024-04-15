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Haberler Galeri 3600-4500 primle emekli yaşı tamamlama tarihi! 1990 - 2018 sigortalılara sil baştan emeklilik koşulları

3600-4500 primle emekli yaşı tamamlama tarihi! 1990 - 2018 sigortalılara sil baştan emeklilik koşulları

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirli şartları yerine getiren kişilere 10 yıl sigortalılık süresiyle erken emeklilik imkanı sunmaktadır. Bu imkan, belirli koşulları karşılayan bireylerin emeklilik sürecini hızlandırarak erken emeklilik hakkı elde etmelerini sağlar. SGK'nın belirlediği şartlar ve prosedürler, emeklilik başvurusunda bulunan kişilerin evraklarını teslim etmeleri durumunda, emekli maaşlarını hızlı bir şekilde almalarını sağlar.

Giriş Tarihi: 15.04.2024 12:34 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 12:34
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3600-4500 primle emekli yaşı tamamlama tarihi! 1990 - 2018 sigortalılara sil baştan emeklilik koşulları

Türkiye'de emeklilik süreci, kişilerin çalışma hayatları boyunca ödedikleri primlere ve sigortalılık sürelerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu sistem içerisinde, erken emeklilik ise en çok merak edilen konulardan biri. Sigorta başlangıç tarihi, erken emeklilik için belki de en kritik faktör olarak öne çıkıyor. İlk sigorta tarihi ne kadar erken olursa, emeklilik için gereken diğer şartlar da o denli hızlı bir şekilde tamamlanabiliyor.

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3600-4500 primle emekli yaşı tamamlama tarihi! 1990 - 2018 sigortalılara sil baştan emeklilik koşulları

Sigorta Başlangıcı ve 10 Yıllık Prim Ödeme Şartı

Erken emeklilikten faydalanabilmek için ilk adım olarak sigorta başlangıç tarihinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu tarih, kişinin sigortalı olarak çalışmaya başladığı ve ilk prim ödemesinin yapıldığı günü ifade eder.

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3600-4500 primle emekli yaşı tamamlama tarihi! 1990 - 2018 sigortalılara sil baştan emeklilik koşulları

Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik hesaplamalarında bu tarihi baz alır. Erken emeklilik için ise en az 10 yıllık, yani 3600 gün prim ödemiş olmak gerekiyor. Bu süre boyunca düzenli olarak prim ödeyen kişiler, şartları tamamladıklarında emeklilik haklarını kazanır ve maaş almaya başlarlar.

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3600-4500 primle emekli yaşı tamamlama tarihi! 1990 - 2018 sigortalılara sil baştan emeklilik koşulları

Yaştan Emeklilik: İkinci Bir Şans

Prim günü yetersiz olan ancak belirli bir yaşa ulaşmış kişiler için yaştan emeklilik bir alternatif olarak sunulur. Yaştan emeklilik, özellikle prim ödeme gün sayısı yeterli olmayan ancak yaş itibarıyla belirli bir noktaya gelmiş bireyler için tasarlanmış bir düzenlemedir. Bu sistem, az prim ödeyerek bile emeklilik imkanı sunar. Örneğin, sadece 10 yıl çalışmış ve yeterli prim gününü dolduramamış bir kişi, yaş koşullarını sağlaması halinde yaştan emeklilik hakkını elde edebilir.

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3600-4500 primle emekli yaşı tamamlama tarihi! 1990 - 2018 sigortalılara sil baştan emeklilik koşulları

KADINLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

📍31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim, 58 yaş
📍09.09.1999 - 31.12.2008: 7000 gün prim, 58 yaş