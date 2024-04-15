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3600-4500 primle emekli yaşı tamamlama tarihi! 1990 - 2018 sigortalılara sil baştan emeklilik koşulları
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirli şartları yerine getiren kişilere 10 yıl sigortalılık süresiyle erken emeklilik imkanı sunmaktadır. Bu imkan, belirli koşulları karşılayan bireylerin emeklilik sürecini hızlandırarak erken emeklilik hakkı elde etmelerini sağlar. SGK'nın belirlediği şartlar ve prosedürler, emeklilik başvurusunda bulunan kişilerin evraklarını teslim etmeleri durumunda, emekli maaşlarını hızlı bir şekilde almalarını sağlar.
Giriş Tarihi: 15.04.2024 12:34Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 12:34