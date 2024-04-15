3600-4500 primle emekli yaşı tamamlama tarihi! 1990 - 2018 sigortalılara sil baştan emeklilik koşulları

Türkiye'de emeklilik süreci, kişilerin çalışma hayatları boyunca ödedikleri primlere ve sigortalılık sürelerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu sistem içerisinde, erken emeklilik ise en çok merak edilen konulardan biri. Sigorta başlangıç tarihi, erken emeklilik için belki de en kritik faktör olarak öne çıkıyor. İlk sigorta tarihi ne kadar erken olursa, emeklilik için gereken diğer şartlar da o denli hızlı bir şekilde tamamlanabiliyor.