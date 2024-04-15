Altın yatırımcısına ters köşe yaptı! İslam Memiş kazanç tablosunu çıkardı! Herkes bunu bekliyordu…

Son günlerde İran ile İsrail arasında artan gerginlikler, küresel piyasaları derinden sarsmaya devam ediyor. Bu iki ülke arasındaki siyasi gerilimlerin artması, borsalarda ani düşüşlere ve altın fiyatlarında ise önemli yükselişlere sebep oldu. Kripto para piyasaları da bu dalgalanmadan nasibini alarak %10'luk bir değer kaybına uğradı. Yatırımcılar, bu tür jeopolitik olayların finansal portföylerine etkilerini merak ediyor ve olası senaryoları değerlendiriyor.

ahaber.com.tr - Özel Haber Giriş Tarihi: 15.04.2024 15:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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