Formu doldurana 5 yıl boyunca 5.000 lira verilecek! Ödemeler başladı: 1-4 çocuğu olanlar başvursun

Türkiye'de ailelere yönelik doğum yardımı uygulamaları 2025 yılında önemli değişiklikler ve artışlarla gündemde. Ailelerin, çocuk sayısına göre farklı tutarlarda yararlanabileceği doğum yardımlarının ne kadar olduğu ve başvuru şartları, geniş bir şekilde araştırılıyor. İşte doğum yardımı ile ilgili tüm detaylar ve başvuru süreci...