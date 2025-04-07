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Formu doldurana 5 yıl boyunca 5.000 lira verilecek! Ödemeler başladı: 1-4 çocuğu olanlar başvursun

Türkiye'de ailelere yönelik doğum yardımı uygulamaları 2025 yılında önemli değişiklikler ve artışlarla gündemde. Ailelerin, çocuk sayısına göre farklı tutarlarda yararlanabileceği doğum yardımlarının ne kadar olduğu ve başvuru şartları, geniş bir şekilde araştırılıyor. İşte doğum yardımı ile ilgili tüm detaylar ve başvuru süreci...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.04.2025 10:27 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 10:27
Formu doldurana 5 yıl boyunca 5.000 lira verilecek! Ödemeler başladı: 1-4 çocuğu olanlar başvursun

2025 yılında doğum yardımlarına büyük bir artış yapıldı. 1.000 lira ikramiye farkları ile birlikte çıkarılan torba yasayla birlikte doğum yardımı 5.000 liraya kadar yükseltildi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem A Haber canlı yayında doğum yardımına ilişkin tüm merak edilenleri cevapladı.

Formu doldurana 5 yıl boyunca 5.000 lira verilecek! Ödemeler başladı: 1-4 çocuğu olanlar başvursun

Doğum Yardımı Tutarı Yükseldi!

Erdem'in açıklamalarına göre, şu anda doğum yardımı tutarları şu şekilde:

İlk doğan çocuk: 5.000 TL

İkinci doğan çocuk: Ayda 1.500 TL

Üçüncü doğan çocuk ve sonrası: Ayda 5.000 TL, 60 ay boyunca ödenecek.

Formu doldurana 5 yıl boyunca 5.000 lira verilecek! Ödemeler başladı: 1-4 çocuğu olanlar başvursun

Bu yardımlar, yalnızca 1 Ocak 2025'ten sonra doğan çocuklar için geçerli olup, başvurular kaymakamlıklara yapılabilecek. Annenin hesaplarına ise bu ödemeler doğrudan yatırılacak.

Formu doldurana 5 yıl boyunca 5.000 lira verilecek! Ödemeler başladı: 1-4 çocuğu olanlar başvursun

Başvuru Şartları ve Süreci

Doğum yardımı başvurusu, çocuğun dünyaya gelmesinin ardından birkaç adımda yapılabiliyor. Başvuru için gereken belgeler ve işlemler şöyle:

🔴Doğum Belgesi ve KPS Kaydı: İlk olarak, doğumun gerçekleşmesinin ardından çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi'ne (KPS) kaydının yapılması gerekiyor. KPS kaydından sonra, doğum yardımı başvurusu için gerekli dilekçe hazırlanmalı.

Formu doldurana 5 yıl boyunca 5.000 lira verilecek! Ödemeler başladı: 1-4 çocuğu olanlar başvursun

🔴Başvuru Yöntemleri: Başvurular, şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılabiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine başvuru yapılmalıdır.

Formu doldurana 5 yıl boyunca 5.000 lira verilecek! Ödemeler başladı: 1-4 çocuğu olanlar başvursun

🔴Yurtdışında Yaşayanlar İçin: Yurt dışında ikamet eden vatandaşlar, Türkiye'deki büyükelçilikler veya konsolosluklar aracılığıyla başvuru yapabilir. Türkiye'ye geldiklerinde ise herhangi bir İl Müdürlüğüne başvuruları mümkündür.