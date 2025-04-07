07 Nisan 2025, Pazartesi
Formu doldurana 5 yıl boyunca 5.000 lira verilecek! Ödemeler başladı: 1-4 çocuğu olanlar başvursun
Türkiye'de ailelere yönelik doğum yardımı uygulamaları 2025 yılında önemli değişiklikler ve artışlarla gündemde. Ailelerin, çocuk sayısına göre farklı tutarlarda yararlanabileceği doğum yardımlarının ne kadar olduğu ve başvuru şartları, geniş bir şekilde araştırılıyor. İşte doğum yardımı ile ilgili tüm detaylar ve başvuru süreci...
Giriş Tarihi: 07.04.2025 10:27 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 10:27