05 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Küresel piyasalarda sert düşüş! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: Paniğe gerek yok

Orta Doğu'da devam eden sıcak gelişmeler uluslararası piyasaları nasıl etkiledi? Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 05.08.2024 13:49 Güncelleme: 05.08.2024 13:51
  • 1
  • 9
Küresel piyasalarda sert düşüş! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi: Paniğe gerek yok

Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesinin ardından yeni haftada tarihi satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Ülkede açıklanan istihdam raporundaki verilerin resesyon endişesini artırması sonrasında geçen hafta küresel piyasalarda görülen satış ağırlıklı seyrin yeni haftada da devam ettiği görülüyor.

  • 2
  • 9
Küresel piyasalarda sert düşüş! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi: Paniğe gerek yok

ABD Merkez Bankası (Fed) çarşamba günkü toplantısında politika faizini sabit bırakırken eylül toplantısı için faiz indirim sinyali verse de geçen hafta boyunca açıklanan verilerin resesyon endişesini beslemeye devam etmesi risk algısının önemli derecede yükselmesine neden oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay 50 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, analistler, bankanın piyasalardaki endişeyi yatıştırmak için acil toplantı yapabileceği ihtimalinin bulunduğunu ifade ediyor.

  • 3
  • 9
Küresel piyasalarda sert düşüş! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi: Paniğe gerek yok

Kripto para piyasalarında da sert düşüşler dikkati çekerken, Bitcoin'in fiyatı yüzde 12'nin üzerinde değer kaybederek 52 bin 900 dolar seviyelerine geriledi.

ABD'de endeks vadeli kontratlarda da yüzde 4'ü aşan düşüşler görüldü.

Resesyon endişeleriyle güvenli liman varlıklara olan talep güçlenirken, ABD'de 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 3,68'e gerileyerek 26 Haziran 2023'ten beri en düşük seviyeyi gördü.

ABD'de 2 yıllık Hazine tahvili getirisi yüzde 3,69'a, üç aylık vadelilerde ise getiri yüzde 5,14'e geriledi. Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizleri 4 baz puan azalarak 2,12'ye gerileyerek ocak ayından bu yana en düşük seviyeye indi.

İspanya'da da 10 yıllık tahvil faizleri 7 baz puan azalarak 3,08'e gerilerken, Japonya'da 10 yıllık devlet tahvil getirileri 18 baz puan düşüşle 0,784 olurken, nisan ayından bu yana en düşük seviyeyi test etti. Ülkenin 3 yıllık tahvillerinde düşüş 15 baz puanı buldu.

Öte yandan ABD'de S&P 500 Endeksindeki dalgalanmayı gösteren ve "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi 41,82 ile 4 yılın zirvesine çıktı.

  • 4
  • 9
Küresel piyasalarda sert düşüş! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi: Paniğe gerek yok

AVRUPA BORSALARINDA KAYIPLAR YÜZDE 2'Yİ AŞTI

Avrupa borsalarında da kayıplar yüzde 2'yi aştı. Resesyon endişeleri nedeniyle haftaya satış baskısıyla başlayan Avrupa'da, bankacılık ve teknoloji hisselerinde sert düşüşler görülüyor.

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 2,3'ün üzerinde azalış kaydetti. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,5, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2, Fransa'da CAC 40 endeksi 2,1 değer kaybetti.

Hollanda merkezli çip firması ASML hisseleri, yüzde 8,4 geriledi.

Merkezi Almanya'da bulunan Avrupa'nın en büyük yazılım şirketi SAP hisselerindeki düşüş yüzde 3,50'yi aştı.

Zürih merkezli UBS hisseleri yüzde 3,6 gerilerken, Londra Borsası hisselerindeki değer kaybı yüzde 1,9'u buldu.

Yunanistan merkezli Eurobank Ergasias S.A ve bankacılık kurumu Alpha Services ve Holdings SA hisseleri sırasıyla yüzde 6 ve yüzde 5,3 değer kaybetti.

  • 5
  • 9
Küresel piyasalarda sert düşüş! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi: Paniğe gerek yok

JAPON HİSSELERİ 1987'DEN BU YANA EN SERT SATIŞ DALGASINI YAŞADI

Analistler, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırım döngüsünün girmiş olabileceği yönündeki beklentilerin ABD'deki resesyon endişeleriyle birleşmesinin ardından ülke varlıklarına ilişkin risk algınının had safhaya ulaştığını belirterek, Japonya hisselerinin 1987'den bu yana en sert satış dalgasını yaşadığını söyledi.