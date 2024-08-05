Küresel piyasalarda sert düşüş! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi: Paniğe gerek yok

AVRUPA BORSALARINDA KAYIPLAR YÜZDE 2'Yİ AŞTI
Avrupa borsalarında da kayıplar yüzde 2'yi aştı. Resesyon endişeleri nedeniyle haftaya satış baskısıyla başlayan Avrupa'da, bankacılık ve teknoloji hisselerinde sert düşüşler görülüyor.
Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 2,3'ün üzerinde azalış kaydetti. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,5, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2, Fransa'da CAC 40 endeksi 2,1 değer kaybetti.
Hollanda merkezli çip firması ASML hisseleri, yüzde 8,4 geriledi.
Merkezi Almanya'da bulunan Avrupa'nın en büyük yazılım şirketi SAP hisselerindeki düşüş yüzde 3,50'yi aştı.
Zürih merkezli UBS hisseleri yüzde 3,6 gerilerken, Londra Borsası hisselerindeki değer kaybı yüzde 1,9'u buldu.
Yunanistan merkezli Eurobank Ergasias S.A ve bankacılık kurumu Alpha Services ve Holdings SA hisseleri sırasıyla yüzde 6 ve yüzde 5,3 değer kaybetti.