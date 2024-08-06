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Haberler Galeri Fahiş kiraya çözüm önerisi! Her semte özel taban-tavan fiyat | İşte dünyada başarıyla uygulanan ülkeler

Fahiş kiraya çözüm önerisi! Her semte özel taban-tavan fiyat | İşte dünyada başarıyla uygulanan ülkeler

Son yıllarda kontrolsüz ve gelişigüzel şekilde yükselen kira fiyatları, vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Yüksek kiraya sektörden çözüm önerisi de geldi. Sektör uzmanları, her semte özel olarak belirlenecek tavan ve taban fiyatların bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini savunuyor. Bu uygulamanın farklı modellerini başarıyla hayata geçiren ülkeler arasında ABD, Birleşik Krallık, İsveç ve Almanya da yer alıyor.

Giriş Tarihi: 06.08.2024 06:39 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 06:39
Fahiş kiraya çözüm önerisi! Her semte özel taban-tavan fiyat | İşte dünyada başarıyla uygulanan ülkeler

Son yıllarda kontrolsüz ve gelişigüzel şekilde yükselen kira fiyatları, vatandaşın belini bükmeye devam ediyor.

Fahiş kiraya çözüm önerisi! Her semte özel taban-tavan fiyat | İşte dünyada başarıyla uygulanan ülkeler

Türkiye'deki keyfi kira artışlarının ciddi mağduriyetlere sebep olduğunu ve artık mutlaka bir sisteme bağlanması gerektiğini dile getiren Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, "Örneğin Almanya'da kira endeksi modeli uygulanıyor. Bu model, ülkede kira artışlarını sınırlayan, taban ve tavan kiraları gösteren önemli bir kira düzenlemesi olarak dikkat çekiyor.

Fahiş kiraya çözüm önerisi! Her semte özel taban-tavan fiyat | İşte dünyada başarıyla uygulanan ülkeler

Bu yönteme göre kiraların, aynı bölgedeki diğer benzer konutların kiralarını yansıtması gerekiyor. ABD'de ise kira artışları, Kira Kurulu tarafından yıllık olarak belirleniyor" bilgisini paylaştı.

Fahiş kiraya çözüm önerisi! Her semte özel taban-tavan fiyat | İşte dünyada başarıyla uygulanan ülkeler

BİRLEŞİK KRALLIK VE İSVEÇ'TEN ÖRNEKLER

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Birleşik Krallık ve İsveç'te de benzer uygulamaların yürürlükte olduğunu aktaran Akçam, "Birleşik Krallık'ta yürürlükte olan Kira Yasası ile kiraların adil olmasını sağlamak amacıyla, kiraların bağımsız bir kira memuru tarafından belirlendiği bir sistem baz alınıyor.

Fahiş kiraya çözüm önerisi! Her semte özel taban-tavan fiyat | İşte dünyada başarıyla uygulanan ülkeler

İsveç'te Kiracılar Birliği ve Ev Sahipleri Derneği arasında ulusal düzeyde müzakereye olanak tanınıyor. Böylelikle herhangi bir anlaşmazlıkta benzer konumlardaki benzer dairelerin kira seviyeleri göz önünde bulunduruluyor. Bizde de en azından büyükşehirler için semte göre 'tavan-taban fiyat' uygulamasına geçilmeli" değerlendirmesinde bulundu.