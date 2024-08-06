Fahiş kiraya çözüm önerisi! Her semte özel taban-tavan fiyat | İşte dünyada başarıyla uygulanan ülkeler

BİRLEŞİK KRALLIK VE İSVEÇ'TEN ÖRNEKLER

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Birleşik Krallık ve İsveç'te de benzer uygulamaların yürürlükte olduğunu aktaran Akçam, "Birleşik Krallık'ta yürürlükte olan Kira Yasası ile kiraların adil olmasını sağlamak amacıyla, kiraların bağımsız bir kira memuru tarafından belirlendiği bir sistem baz alınıyor.