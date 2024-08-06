06 Ağustos 2024, Salı
Fahiş kiraya çözüm önerisi! Her semte özel taban-tavan fiyat | İşte dünyada başarıyla uygulanan ülkeler
Son yıllarda kontrolsüz ve gelişigüzel şekilde yükselen kira fiyatları, vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Yüksek kiraya sektörden çözüm önerisi de geldi. Sektör uzmanları, her semte özel olarak belirlenecek tavan ve taban fiyatların bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini savunuyor. Bu uygulamanın farklı modellerini başarıyla hayata geçiren ülkeler arasında ABD, Birleşik Krallık, İsveç ve Almanya da yer alıyor.
Giriş Tarihi: 06.08.2024 06:39 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 06:39