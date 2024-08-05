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İşini geliştirmek ve iş kurmak isteyene destek! Faiz yok, komisyon yok | Üst limit 1.5 milyon TL

Türkiye'nin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamayı hedefleyen KOSGEB, işini geliştirmek isteyenlere desteğini sürdürüyor. İş Geliştirme Desteği kapsamında, girişimcilere 1.5 milyon lira üst limit dahilinde destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda limite 150 bin lira ekleniyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 05.08.2024 06:57 Güncelleme: 05.08.2024 06:57
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İşini geliştirmek ve iş kurmak isteyene destek! Faiz yok, komisyon yok | Üst limit 1.5 milyon TL

Girişimcilerin projeleriyle kendilerini göstermelerini ve yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamayı amaçlayan KOSGEB'in Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 2024 yılı 2. Çağrı başvuruları başladı.

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İşini geliştirmek ve iş kurmak isteyene destek! Faiz yok, komisyon yok | Üst limit 1.5 milyon TL

GERİ ÖDEMELİ DESTEK
1 Ağustos'ta başlayan Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 2024 yılı 2. Çağrı başvuruları da 30 Ağustos'ta sona erecek. İş Geliştirme Desteği kapsamında, girişimcilere 1.5 milyon lira üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranıyla geri ödemeli destek sağlanıyor.

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İşini geliştirmek ve iş kurmak isteyene destek! Faiz yok, komisyon yok | Üst limit 1.5 milyon TL

Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin lira daha ekleniyor.

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İşini geliştirmek ve iş kurmak isteyene destek! Faiz yok, komisyon yok | Üst limit 1.5 milyon TL

Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları gibi hizmet alımı giderlerine destek sağlanıyor.

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İşini geliştirmek ve iş kurmak isteyene destek! Faiz yok, komisyon yok | Üst limit 1.5 milyon TL

NACE Rev. 2'ye göre "İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilgi hizmet faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri" sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, iş geliştirme desteğinden yararlanabiliyor.