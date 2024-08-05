İşini geliştirmek ve iş kurmak isteyene destek! Faiz yok, komisyon yok | Üst limit 1.5 milyon TL

Türkiye'nin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamayı hedefleyen KOSGEB, işini geliştirmek isteyenlere desteğini sürdürüyor. İş Geliştirme Desteği kapsamında, girişimcilere 1.5 milyon lira üst limit dahilinde destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda limite 150 bin lira ekleniyor.

ahaber.com.tr Giriş: 05.08.2024 06:57 Güncelleme: 05.08.2024 06:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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