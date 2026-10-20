Küresel piyasalarda jeopolitik gerilim alarmı! Petrol 110 dolara yaklaştı, borsalar düşüşte
ABD ile İran arasındaki çatışmalar ve Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim, küresel piyasalarda risk iştahını azalttı. Enerji arzına yönelik endişelerle Brent petrolün varil fiyatı 110 dolara yaklaşırken Avrupa ve Asya borsalarında satış baskısı arttı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki işlem gününü yüzde 2,49 düşüşle tamamladı.
ABD ile İran arasındaki çatışmaların genişleyebileceğine yönelik endişeler ve enerji arzına ilişkin riskler, küresel piyasalarda satış baskısını artırdı. Brent petrolün varil fiyatı 110 dolara yaklaşırken, enflasyon kaygıları yeniden güç kazandı. Asya ve Avrupa borsalarında düşüşler öne çıkarken, yatırımcılar yoğun veri gündemine ve şirket bilançolarına odaklandı.
Analistler, ABD ile İran arasındaki çatışmaların daha da genişleyebileceği ihtimalinin risk algısının yüksek seyretmesine neden olduğunu belirterek, artan petrol fiyatlarının küresel bazda enflasyon korkularını körüklemeye devam ettiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırımlardan ve tarifelerden muafiyet kararının ardından Rus petrolü ve yakıtının piyasalara arzının artabileceği beklentisi öne çıkarken, Orta Doğu'daki gerilim ve enerji altyapısına yönelik saldırılar arz endişelerini canlı tuttu.
Bu arada Yemen'deki İran destekli Husiler, son 48 saat içinde Suudi Arabistan'da 6 farklı bölgeye balistik füze, seyir füzesi ve insansız hava aracı (İHA) kullanarak saldırı düzenlediklerini ileri sürdü.
Buna göre, bölgede yükselen tansiyonun enerji arzını tehdit etmesiyle aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı 110 dolara yaklaştı. Artan petrol fiyatlarıyla enflasyonist baskıların kuvvetlenebileceği endişeleri, bu hafta önde gelen şirketlerin açıklayacağı bilançolar öncesi piyasa hassasiyetlerini artırdı.
Dün, New York borsasında teknoloji ve yapay zeka bağlantılı şirket hisselerindeki toparlanma sürerken, mevcut risklerin yeni günde Asya tarafına taşındığı görüldü. Analistler, beklenen bilançolara ilişkin iyimserliklerle, jeopolitik kaygıların kısmen göz ardı edildiğini belirtti.
Bu gelişmelerin yanı sıra bugün dünya genelinde açıklanacak yoğun veri gündemi yakından takip edilecek. ABD'de açıklanacak haftalık istihdam değişimine ilişkin verilerin ülkede mevcut iş gücü piyasasının durumuna ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.
Ülkede enflasyon endişeleri devam ederken ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta politika faizini sabit bırakacağına ilişkin beklentiler gücünü korumaya devam ediyor.
ABD'NİN BAZI EYALETLERİNDE ARA SEÇİMLER İÇİN ERKEN OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI
Öte yandan ABD'de seçim gündemi gittikçe ısınıyor. Ülkede 3 Kasım'da 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve 100 sandalyeli Senatonun 33 koltuğu için seçime gidilecek.