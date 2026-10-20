Küresel piyasalarda jeopolitik gerilim alarmı! Petrol 110 dolara yaklaştı, borsalar düşüşte

ABD ile İran arasındaki çatışmaların genişleyebileceğine yönelik endişeler ve enerji arzına ilişkin riskler, küresel piyasalarda satış baskısını artırdı. Brent petrolün varil fiyatı 110 dolara yaklaşırken, enflasyon kaygıları yeniden güç kazandı. Asya ve Avrupa borsalarında düşüşler öne çıkarken, yatırımcılar yoğun veri gündemine ve şirket bilançolarına odaklandı.

Analistler, ABD ile İran arasındaki çatışmaların daha da genişleyebileceği ihtimalinin risk algısının yüksek seyretmesine neden olduğunu belirterek, artan petrol fiyatlarının küresel bazda enflasyon korkularını körüklemeye devam ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırımlardan ve tarifelerden muafiyet kararının ardından Rus petrolü ve yakıtının piyasalara arzının artabileceği beklentisi öne çıkarken, Orta Doğu'daki gerilim ve enerji altyapısına yönelik saldırılar arz endişelerini canlı tuttu.