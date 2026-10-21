Emekliye 90 bin TL fırsatı! İşte banka banka güncel promosyon listesi
Milyonlarca emekli, dul ve yetim için bankaların promosyon yarışında ekim ayı ile birlikte kartlar yeniden dağıtıldı. Bankalar arasındaki müşteri kapma rekabeti kızışırken, ek finansal fırsatlarla birlikte sunulan toplam avantaj tutarları 90 bin TL seviyesine kadar ulaştı. Koşulsuz nakit promosyonların yanı sıra fatura talimatı, kart kullanımı ve faizsiz kredi gibi ek şartlarla büyüyen kampanyalarda tüm detaylar netleşti. İşte banka banka güncel promosyon listesi ve detaylar...
Emeklilerin, dul ve yetimlerin banka promosyonlarında ekim kampanyaları belli oldu. Bilindiği gibi bankalar SGK'dan maaş alan başta emekliler olmak üzere hak sahiplerine belli şartlarda promosyon ödüyor.
Promosyonu alabilmek için üç yıl boyunca aynı bankadan maaş alma sözü vermek gerekiyor. Promosyonun başka şartı bulunmuyor. Ancak bankalar belli kampanyalarla yeni şartlar ortaya koyarak promosyon miktarlarını yükseltiyor.
Bankalar otomatik fatura ödeme talimatı, kartla harcama, emekli yakınını getirme gibi şartlarla promosyon tutarını 35 bin liraya kadar çıkarıyor. Bunun yanında bazı bankaların kampanyalarında 90 bin TL'ye kadar çıkan rakamlar da var. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem detayları köşesine taşıdı.
Peki bu rakamlar nasıl artıyor?
TABAN RAKAMLAR BELLİ
Promosyon miktarlarının en az tutarları yine maaşlara göre belirleniyor. Bankaların 10.000 liranın altı, 10.000-14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri maaş dilimleri için ödediği promosyon tutarları bulunuyor. Maaş miktarı arttıkça promosyon miktarları da yükseliyor.
Buna göre en az promosyon miktarları SGK ile yapılan sözleşmelerde şöyle belirleniyor:
0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL
Bu rakamlardan daha az promosyon ödenemiyor. Ancak bankalar bu rakamları daha yukarı çekebiliyor.