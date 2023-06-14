14 Haziran 2023, Çarşamba
150.000 TL evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler? Yeni evlenenlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi!
"150 bin TL evlilik kredisi nasıl çekilir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Başvuru yapmak isteyenler konuya dair detayları sorguluyor. Peki, evlilik kredisi şartları neler? 150 bin TL evlilik kredisi veren bankalar hangileri?
Giriş Tarihi: 14.06.2023 16:58
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