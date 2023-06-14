14 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 150.000 TL evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler? Yeni evlenenlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi!

150.000 TL evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler? Yeni evlenenlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi!

"150 bin TL evlilik kredisi nasıl çekilir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Başvuru yapmak isteyenler konuya dair detayları sorguluyor. Peki, evlilik kredisi şartları neler? 150 bin TL evlilik kredisi veren bankalar hangileri?

Giriş Tarihi: 14.06.2023 16:58
  • 1
  • 16
150.000 TL evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler? Yeni evlenenlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi!

"Evlilik kredisi şartları neler?" gibi soruların cevabı merak konusu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesinde yeni evleneceklere iki yıl geri ödemesiz faizsiz 150 TL evlilik kredisi vereceklerini açıklamıştı. Başvuru yapmak isteyen kişiler konuya dair detayları araştırıyor. Peki, evlilik kredisi ne zaman verilecek? İşte 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları hakkında son dakika gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
150.000 TL evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler? Yeni evlenenlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi!

"150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu.

2023 Seçimleri için vaatlerini açıklayan Başkan Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu.

  • 3
  • 16
150.000 TL evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler? Yeni evlenenlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi!

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR?

Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

  • 4
  • 16
150.000 TL evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler? Yeni evlenenlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi!

Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak..

  • 5
  • 16
150.000 TL evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler? Yeni evlenenlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi!

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak..