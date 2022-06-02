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Haberler Galeri Kurbanlık fiyatları son dakika il il açıklandı: 2022 koyun, keçi, dana fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Büyükbaş, küçükbaş...

Kurbanlık fiyatları son dakika il il açıklandı: 2022 koyun, keçi, dana fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Büyükbaş, küçükbaş...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık fiyatları gündemin ilk sırasına yükselmeye başladı. Küçükbaş ve büyükbaş fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler konu hakkında detayları merak ediyor. Bilindiği üzere kurbanlık fiyatları kilograma göre farklılık gösterebiliyor. Diğer yandan illere göre de fiyatlarda değişim gözlenlenebiliyor. Peki, 2022 il il koyun, keçi, dana fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Büyükbaş, küçükbaş...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2022 19:50
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Kurbanlık fiyatları son dakika il il açıklandı: 2022 koyun, keçi, dana fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Büyükbaş, küçükbaş...

2022 koyun, keçi, dana fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Küçükbaş ve büyükbaş fiyatları ne kadar olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar bu yıl kurbanlık fiyatlarını merak ediyor. Kurbanlık fiyatları il il belli oldu. Mutluluk, neşe ve yardımlaşmanın yoğun yaşanacağı Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Peki, 2022 koyun, keçi, dana fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Büyükbaş, küçükbaş...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurbanlık fiyatları son dakika il il açıklandı: 2022 koyun, keçi, dana fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Büyükbaş, küçükbaş...

İKİ KATI FİYAT AÇIKLADI

Bu yıl 450-600 kiloluk ortalama bir büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 30-40 bin TL bandında olması beklenirken İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, 2022 büyükbaş kurbanlık fiyatlarının bu yıl 60 bin ila 70 bin banında satılacağını açıklayarak piyasanın iki katı fiyat verdi.

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Kurbanlık fiyatları son dakika il il açıklandı: 2022 koyun, keçi, dana fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Büyükbaş, küçükbaş...

ORTALAMA FİYATMIŞ GİBİ AÇIKLADI, PİYASASI KARIŞTI

Açıklanan 70 bin TL'lik rakamın ancak 900 KG-1 ton arası kurbanlıklarda olması beklenirken, Civil'in bu rakamı ortalama fiyatmış gibi açıklaması tepkilere neden oldu.

Doğan "Geçen yıl Samsun'da büyükbaş canlı hayvanın kilo fiyatı 35 TL'den satılıyor. Bu sene ise 60 TL civarında satılıyor. Küçükbaş kurbanlık ise geçen yıl 800-1500 TL arasında değişiyordu. Bu sene küçükbaş kurbanlık fiyatı ise 2,5 ile 4 bin TL arasında değişiyor. Geçen yıl ortalama bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı 15 bin TL'ye alabiliyordu. Bu sene ise ortalama büyükbaş kurbanlık fiyatları 20-25 bin TL arasında değişiyor. Canlı 600 kiloluk bir tosunun fiyatı ise 40 bin TL'yi buluyor" dedi.

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Kurbanlık fiyatları son dakika il il açıklandı: 2022 koyun, keçi, dana fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Büyükbaş, küçükbaş...

BÜYÜKBAŞ KURBANLIK EN FAZLA 40 BİN TL OLUR

Oysa ki Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan 2022 yılı kurbanlık fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada fiyatlarda enflasyon ve maliyetler nedeniyle birtakım artış olması rağmen canlı 600 kiloluk bir tosunun fiyatının en fazla 40 bin TL'yi bulacağını açıkladı.

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Kurbanlık fiyatları son dakika il il açıklandı: 2022 koyun, keçi, dana fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Büyükbaş, küçükbaş...

İL İL KURBAN FİYATLARI

İstanbul Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.800 TL – 4.500 TL

Büyükbaş: 34.000 TL – 50.000 TL