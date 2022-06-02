Kurbanlık fiyatları son dakika il il açıklandı: 2022 koyun, keçi, dana fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Büyükbaş, küçükbaş...

ORTALAMA FİYATMIŞ GİBİ AÇIKLADI, PİYASASI KARIŞTI

Açıklanan 70 bin TL'lik rakamın ancak 900 KG-1 ton arası kurbanlıklarda olması beklenirken, Civil'in bu rakamı ortalama fiyatmış gibi açıklaması tepkilere neden oldu.

Doğan "Geçen yıl Samsun'da büyükbaş canlı hayvanın kilo fiyatı 35 TL'den satılıyor. Bu sene ise 60 TL civarında satılıyor. Küçükbaş kurbanlık ise geçen yıl 800-1500 TL arasında değişiyordu. Bu sene küçükbaş kurbanlık fiyatı ise 2,5 ile 4 bin TL arasında değişiyor. Geçen yıl ortalama bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı 15 bin TL'ye alabiliyordu. Bu sene ise ortalama büyükbaş kurbanlık fiyatları 20-25 bin TL arasında değişiyor. Canlı 600 kiloluk bir tosunun fiyatı ise 40 bin TL'yi buluyor" dedi.