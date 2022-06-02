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Asgari ücretten az geliri olanlar dikkat! Çifte maaş imkanı! Bir çok kişinin haberi yok! Eş, çocuk, anne, baba...

Sosyal yardım ödemeleri bazı koşulların sağlanması halinde yapılıyor. Vatandaşlar hak sahibi olmaları halinde çift maaş imkanı alabiliyor. Bir çok kişi bu durumdan haberdar olmadığı için başvuruda bulunmuyor. Asgari ücretten daha az geliri olanlar bu imkandan yararlanabiliyor. Ölüm aylığı daha çok eş ve çocuklar için bağlansa da, anne ve baba da ölmüş çocuğundan aylık alabiliyor. Burada asgari ücret detayı dikkat çekiyor. Kişinin ödeme imkanı alabilmeleri için şartları yerine getiriyor olması gerekiyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2022 21:46
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Asgari ücretten az geliri olanlar dikkat! Çifte maaş imkanı! Bir çok kişinin haberi yok! Eş, çocuk, anne, baba...

Asgari ücretten az geliri olanlar dikkat! Çifte maaş imkanı sağlanıyor. Bir çok kişinin haberi yok. Pek çok kişi haberdar olmadığı için başvuruda bulunmuyor. Asgari ücretten daha az geliri olanları kapsıyor. Ölüm aylığı daha çok eş ve çocuklar için bağlansa da, anne ve baba da ölmüş çocuğundan aylık alabiliyor. Ölüm aylığı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Ölüm aylığından kimler yararlanabilir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücretten az geliri olanlar dikkat! Çifte maaş imkanı! Bir çok kişinin haberi yok! Eş, çocuk, anne, baba...

24 Ağustos 1988 doğumluyum. 16.12.2006 SGK girişliyim. Aktif ödenen prim sayısı 2900. 60 yaşına geldiğimde emekli maaşımın yüksek olması için prim günüm 4500 mü, 7000 mi olmalı ya da maksimum kaç gün ödenmeli?

Sizin durumunuzda çalışma yılı olmadan, 7000 prim gün ödeyip, 60 yaşında emekli oluyorsunuz. Yaş nedeniyle emekli olabilirsiniz ancak yatan prim gün sayınız az olacağından alacağınız emekli maaşı düşük olur. Prim gün sayısını doldurup, 60 yaşında emekli olursanız maaşınız daha yüksek olur.

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Asgari ücretten az geliri olanlar dikkat! Çifte maaş imkanı! Bir çok kişinin haberi yok! Eş, çocuk, anne, baba...

GERİYE DÖNÜK BORÇLANMA YAPILMAZ

1938 yılı doğumluyum. Silahlı Kuvvetlerden 1985'te emekli oldum. 1956-1961 yılına kadar boş geçen zamanı emeklilik hakkı olarak borçlanabilir miyim?

Geri dönük borçlanma yapıp, eksik günleri tamamlayıp, emekli olma imkanı bulunmuyor.

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Asgari ücretten az geliri olanlar dikkat! Çifte maaş imkanı! Bir çok kişinin haberi yok! Eş, çocuk, anne, baba...

3600 GÜNLE EMEKLİ OLAMAZSINIZ

1965 doğumluyum. 1986-1989 arasında 500 gün SSK primim mevcut. İsteğe bağlı Bağ-Kurluyum, doğum borçlanması olan 1440 günü ödedim. Toplam 2440 gün primim var. 4/A statüsünden emekli olabilir miyim? 3600 ile emekli olabilmem için bana en kolay yolu söyler misiniz?

Son 7 yıllık fiili hizmet süresi yani prim günü önemli. Eğer son 7 yıl 4/A kapsamında prim ödemişseniz ve 4/A'lı olarak çalışıyorsanız ve çalışma 1260 günden fazlaysa SSK üzerinden emekli olabilirsiniz. Bunun için de sigortalı bir işe girip çalışmanız gerekiyor. Bu durumda SSK'dan, 3600 prim gün ile emekli olmak pek mümkün gözükmüyor.

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Asgari ücretten az geliri olanlar dikkat! Çifte maaş imkanı! Bir çok kişinin haberi yok! Eş, çocuk, anne, baba...

ŞİRKET ORTAKLARI BAĞ-KUR'LU OLABİLİYOR

Bir şirkette 2001 yılında çalışmaya başladım, 2012 yılında ortak oldum, halen 4/A sigortalıyım. Sigorta başlangıç 1989. Emeklilik sürem doluyor. Ortak olduğum dönemin Bağ-Kur'a aktarılması gerektiği söylendi. Nasıl bir yol izlemeliyim?

Cevap: Şirket ortaklarının SSK'lı olarak devam etmesine imkan tanınmıyor. 2008 yılından sonra çalıştığı şirkete ortak olanlar artık SSK'lı olamıyorlar, 4/B'li olarak kayıtlarının yapılması gerekiyor. Dolayısıyla şirkete ortak olduğunuz dönemi 4/B'ye aktarmanız gerekiyor.