Asgari ücretten az geliri olanlar dikkat! Çifte maaş imkanı! Bir çok kişinin haberi yok! Eş, çocuk, anne, baba...

3600 GÜNLE EMEKLİ OLAMAZSINIZ

1965 doğumluyum. 1986-1989 arasında 500 gün SSK primim mevcut. İsteğe bağlı Bağ-Kurluyum, doğum borçlanması olan 1440 günü ödedim. Toplam 2440 gün primim var. 4/A statüsünden emekli olabilir miyim? 3600 ile emekli olabilmem için bana en kolay yolu söyler misiniz?

Son 7 yıllık fiili hizmet süresi yani prim günü önemli. Eğer son 7 yıl 4/A kapsamında prim ödemişseniz ve 4/A'lı olarak çalışıyorsanız ve çalışma 1260 günden fazlaysa SSK üzerinden emekli olabilirsiniz. Bunun için de sigortalı bir işe girip çalışmanız gerekiyor. Bu durumda SSK'dan, 3600 prim gün ile emekli olmak pek mümkün gözükmüyor.