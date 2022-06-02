02 Haziran 2022, Perşembe
Asgari ücretten az geliri olanlar dikkat! Çifte maaş imkanı! Bir çok kişinin haberi yok! Eş, çocuk, anne, baba...
Sosyal yardım ödemeleri bazı koşulların sağlanması halinde yapılıyor. Vatandaşlar hak sahibi olmaları halinde çift maaş imkanı alabiliyor. Bir çok kişi bu durumdan haberdar olmadığı için başvuruda bulunmuyor. Asgari ücretten daha az geliri olanlar bu imkandan yararlanabiliyor. Ölüm aylığı daha çok eş ve çocuklar için bağlansa da, anne ve baba da ölmüş çocuğundan aylık alabiliyor. Burada asgari ücret detayı dikkat çekiyor. Kişinin ödeme imkanı alabilmeleri için şartları yerine getiriyor olması gerekiyor.
Giriş Tarihi: 02.06.2022 21:46
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