Akaryakıt zammı son dakika: 14 Haziran benzin ve motorine zam var mı? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve mazot fiyatları...

Akaryakıt zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dünkü kapanışta brent petrolün varil fiyatı, yüzde 1,14 düşüşle 118,95 dolardan işlem görmüştü. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle benzin, motorin ve LPG'ye gelen zamların ardından güncel fiyatlar merak ediliyor. Bugün akaryakıt fiyatlarına zam yapılıp yapılmadığı da en çok aranılanlar arasında. Peki, 14 Haziran benzin ve motorine zam var mı? İşte 2022 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 14.06.2022 09:48 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 09:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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