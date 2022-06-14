14 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Akaryakıt zammı son dakika: 14 Haziran benzin ve motorine zam var mı? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve mazot fiyatları...

Akaryakıt zammı son dakika: 14 Haziran benzin ve motorine zam var mı? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve mazot fiyatları...

Akaryakıt zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dünkü kapanışta brent petrolün varil fiyatı, yüzde 1,14 düşüşle 118,95 dolardan işlem görmüştü. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle benzin, motorin ve LPG'ye gelen zamların ardından güncel fiyatlar merak ediliyor. Bugün akaryakıt fiyatlarına zam yapılıp yapılmadığı da en çok aranılanlar arasında. Peki, 14 Haziran benzin ve motorine zam var mı? İşte 2022 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2022 09:48 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 09:48
  • 1
  • 16
Akaryakıt zammı son dakika: 14 Haziran benzin ve motorine zam var mı? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve mazot fiyatları...

Benzin ve motorine zam var mı? Akaryakıt zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde benzin fiyatına 2 lira 18 kuruş, oto gaza ise 54 kuruş zam gelmişti. Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 14 Haziran benzin ve motorine zam var mı? İşte 2022 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Akaryakıt zammı son dakika: 14 Haziran benzin ve motorine zam var mı? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve mazot fiyatları...

BENZİN VE MOTORİNE ZAM VAR MI?

14 Haziran Salı günü benzin, motorin ve LPG fiyatlarında artış yapılmadı. 15 Haziran Çarşamba günü akaryakıt fiyatlarında zam beklenmiyor.

İşte 14 Haziran tarihli güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları:

  • 3
  • 16
Akaryakıt zammı son dakika: 14 Haziran benzin ve motorine zam var mı? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve mazot fiyatları...

14 Haziran İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 28.45 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 27.90 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 12.42 TL

  • 4
  • 16
Akaryakıt zammı son dakika: 14 Haziran benzin ve motorine zam var mı? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve mazot fiyatları...

14 Haziran Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 28.54 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 27.99 TL

Ankara LPG litre fiyatı 12.44 TL

  • 5
  • 16
Akaryakıt zammı son dakika: 14 Haziran benzin ve motorine zam var mı? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve mazot fiyatları...

14 Haziran İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 28.55 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 28.00 TL

İzmir LPG litre fiyatı 12.13 TL