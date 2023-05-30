HaberlerGaleriKurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? KURBANLIK FİYATLARI 2023! Küçükbaş, büyükbaş, dana, tosun, koyun, kuzu...DİYANET vekaletle kurban kesim bedeli!
Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? KURBANLIK FİYATLARI 2023! Küçükbaş, büyükbaş, dana, tosun, koyun, kuzu...DİYANET vekaletle kurban kesim bedeli!
Diyanet kurbanlık fiyatları 2023! Kurban Bayramı'na sayılı günler kala dini vazifesini yerine getirmek isteyenler fiyat araştırması yapıyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2023 yılı yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedelini sosyal medya hesabından duyurdu. Peki küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar kaç TL? İşte, dana, koyun, tosun fiyatları...
Giriş Tarihi: 30.05.2023 17:42Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 17:43