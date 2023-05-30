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Haberler Galeri 0-2 yaş çocuğu olan aileler başvursun! Ödemeler PTT'den verilecek! Başvuru formunu doldurana 2.400 TL nakdi yardım! İşte, şartları...

0-2 yaş çocuğu olan aileler başvursun! Ödemeler PTT'den verilecek! Başvuru formunu doldurana 2.400 TL nakdi yardım! İşte, şartları...

"Çoklu doğum yardımı nereden, nasıl alınır?" sorusu arama motorlarından hız kazandı. Aile bakanlığı tarafından sağlanan destek ödemeleri 2023 yılına girilmesiyle birlikte artırıldı. Devlet tarafından sağlanan birçok destek bulunuyor. Bunlardan birisi de çocuklu ailelere yapılan para yardımları. 0-2 yaş çocuğunu olan anne babalara 24 ay boyunca para yardımı sağlanıyor. Formu eksiksiz dolduran ödemeyi PTT'den çekebiliyor. İşte, e-devlet başvuru ekranı!

Giriş Tarihi: 30.05.2023 16:46 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 16:46
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0-2 yaş çocuğu olan aileler başvursun! Ödemeler PTT’den verilecek! Başvuru formunu doldurana 2.400 TL nakdi yardım! İşte, şartları...

Evladı olan ailelerede nakdi destek! Formu eksiksiz dolduran 2.400 TL'yi PTT'den nakit çekebiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımları sürüyor. Asgari ücrete gelen zam ile birlikte beraber yaşlılık, evde bakım maaşı, engelli parası gibi birçok ödeneğin de ücreti güncellenerek artırıldı. Çoklu doğum yardımı, muhtaç ailelerin çocuklarına çocuğun doğumundan en fazla yirmi dört ay süresince PTT aracılığı ile devlet tarafından ödeme yapılmasını sağlayan bir uygulamadır. Peki, çoklu doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır, kaç TL? İşte ayrıntılar...

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0-2 yaş çocuğu olan aileler başvursun! Ödemeler PTT’den verilecek! Başvuru formunu doldurana 2.400 TL nakdi yardım! İşte, şartları...

ÇOKLU DOĞUM YARDIMI NEDİR?

Çoğu doğum yardımı, çoklu doğumla dünyaya gelen çocukların olduğu ve muhtaç olarak tespit edilen hanelerdeki 0-24 ay arası çocuklarının ihtiyaçları için geliştirimiş bir yardımdır. Çoklu doğum yardımı şartları yerine getirildiğinde ve istenen resmî belgeler ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırıldığında ailelerin çoklu doğum yardımından yararlanma hakları doğar.

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0-2 yaş çocuğu olan aileler başvursun! Ödemeler PTT’den verilecek! Başvuru formunu doldurana 2.400 TL nakdi yardım! İşte, şartları...

Bu hak doğrultusunda kendilerine yapılan ödemeler PTT aracılığı ile kişiler tarafından teslim edilebilir. Çoklu doğum yardımı, muhtaç ailelerin çocuklarına çocuğun doğumundan en fazla yirmi dört ay süresince PTT aracılığı ile devlet tarafından ödeme yapılmasını sağlayan bir uygulamadır. Başvurular ikamet edilen il ya da ilçede bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılmalıdır..

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0-2 yaş çocuğu olan aileler başvursun! Ödemeler PTT’den verilecek! Başvuru formunu doldurana 2.400 TL nakdi yardım! İşte, şartları...

ÇOKLU DOĞUM YARDIMI NE KADAR?

Çoklu doğum yardımı adı verilen bu program dâhilinde muhtaç ailelerin 0-24 ay arası olan çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmiştir.

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0-2 yaş çocuğu olan aileler başvursun! Ödemeler PTT’den verilecek! Başvuru formunu doldurana 2.400 TL nakdi yardım! İşte, şartları...

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından başvurusu kabul edilenler için; çocuk başına 400 TL ödeme yapılmaktadır. Ödemeler iki ayda bir PTT aracılığıyla kişilerin hesaplarına aktarılmaktadır..