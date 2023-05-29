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Haberler Galeri EYT'liye yeni ödeme takvimi netleşti! SGK dilekçesiyle 25.500 TL avans imkanı! O tarihe dikkat! 6 aylık enflasyon artışı ve refah payı...

EYT'liye yeni ödeme takvimi netleşti! SGK dilekçesiyle 25.500 TL avans imkanı! O tarihe dikkat! 6 aylık enflasyon artışı ve refah payı...

Emekli Temmuz maaş zammı için yeni veriler gelmeye devam ediyor. 2023 yılının ikinci zammında refah payı eklemesi ile maaşlar şekillenecek. 1.8 milyonu aşkın EYT'li başvurularını tamamlayarak emeklilik hakkı elde etti. 1 milyondan fazlasının işlemleri tamamlanırken bu süreçte hem ikramiye ve Temmuz artışından yararlanma fırsatından yararlanacak. Hal böyle olunca,"Emekli maaş zammı ne kadar olacak? EYT'li emekli ne kadar zam alacak?" sorularının cevapları sorgulanmaya devam ediyor. İşte, EYT'li için maaş ve ikramiye detayları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2023 16:11
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EYT’liye yeni ödeme takvimi netleşti! SGK dilekçesiyle 25.500 TL avans imkanı! O tarihe dikkat! 6 aylık enflasyon artışı ve refah payı...

Emeklilik için başvuruda bulunan 1.8 milyon EYT'liden çoğunluğu emeklilik imkanından yararlandı. Geride kalan kısım için de işlemlerin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. Bu süreçte işlemleri tamamlananlar emekli maaş zammı ve ikramiye ödemelerinden yararlanabilecek. İşte, EYT'liye Temmuz emekli maaş zammı için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’liye yeni ödeme takvimi netleşti! SGK dilekçesiyle 25.500 TL avans imkanı! O tarihe dikkat! 6 aylık enflasyon artışı ve refah payı...

Emeklilik için başvuran EYT'liler işlemleri bittiğinde geçen süredeki tüm ödemeleri toplu olarak alabiliyor. Böylece parasal anlamda bir hak kaybı yaşamıyorlar.

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EYT’liye yeni ödeme takvimi netleşti! SGK dilekçesiyle 25.500 TL avans imkanı! O tarihe dikkat! 6 aylık enflasyon artışı ve refah payı...

Örneğin Mart ayında başvuran bir EYT'liye Nisan ayından itibaren biriken tüm ödemeler toplu olarak yapılıyor. Emekli aylıkları başvurulan aydan sonraki ay başından itibaren hesaplanmaya başlıyor.

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EYT’liye yeni ödeme takvimi netleşti! SGK dilekçesiyle 25.500 TL avans imkanı! O tarihe dikkat! 6 aylık enflasyon artışı ve refah payı...

ÇİFT ÖDEME ALACAKLAR

EYT'liler açısından aylık dışında bir başka ödeme ise bayram ikramiyeleri oldu. Nisan ayında Ramazan bayramı ikramiyesi emeklilere ödenirken Haziran ayında da Kurban bayramı ikramiyesi ödenecek.

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EYT’liye yeni ödeme takvimi netleşti! SGK dilekçesiyle 25.500 TL avans imkanı! O tarihe dikkat! 6 aylık enflasyon artışı ve refah payı...

Emekliler bu ikramiyeleri alırken başvuru tarihine göre bazı EYT'liler her iki ödemeyi bazıları ise sadece Kurban bayramı ikramiyesini alabilecekler.