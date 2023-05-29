EYT'liye yeni ödeme takvimi netleşti! SGK dilekçesiyle 25.500 TL avans imkanı! O tarihe dikkat! 6 aylık enflasyon artışı ve refah payı...

Emekli Temmuz maaş zammı için yeni veriler gelmeye devam ediyor. 2023 yılının ikinci zammında refah payı eklemesi ile maaşlar şekillenecek. 1.8 milyonu aşkın EYT'li başvurularını tamamlayarak emeklilik hakkı elde etti. 1 milyondan fazlasının işlemleri tamamlanırken bu süreçte hem ikramiye ve Temmuz artışından yararlanma fırsatından yararlanacak. Hal böyle olunca,"Emekli maaş zammı ne kadar olacak? EYT'li emekli ne kadar zam alacak?" sorularının cevapları sorgulanmaya devam ediyor. İşte, EYT'li için maaş ve ikramiye detayları!