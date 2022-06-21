Evlenmek isteyene 48.000 TL destek! SSK, Bağ-Kurlular 4A, 4B ve 4C'li de yararlanabiliyor! SGK duyurdu, başvuruları e-Devlet üzerinden...

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından evlilik hazırlığı yapanları yakından ilgilendiren açıklama geldi. Devlet tarafından evlenmek isteyenlere destek amacıyla verilen "evlilik ikramiyesi ödeneği" için detaylar merak ediliyor. Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam ile birlikte dul ve yetim aylığında da artış yaşanacak. Bunun yanında evlilik ödeneğinde yükselmiş olacak. Hal böyle olunca, "Kim, ne kadar evlilik ödeneği alabilir? Evlilik desteğinde yaş sınırı bulunuyor mu?" gibi sorulara yanıt aranıyor. Peki, Bağ-Kur'lular da destekten yararlanabiliyor mu? Emekli maaşı alanlar ödenekten yararlanabiliyor mu?