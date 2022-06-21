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Haberler Galeri Evlenmek isteyene 48.000 TL destek! SSK, Bağ-Kurlular 4A, 4B ve 4C'li de yararlanabiliyor! SGK duyurdu, başvuruları e-Devlet üzerinden...

Evlenmek isteyene 48.000 TL destek! SSK, Bağ-Kurlular 4A, 4B ve 4C'li de yararlanabiliyor! SGK duyurdu, başvuruları e-Devlet üzerinden...

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından evlilik hazırlığı yapanları yakından ilgilendiren açıklama geldi. Devlet tarafından evlenmek isteyenlere destek amacıyla verilen "evlilik ikramiyesi ödeneği" için detaylar merak ediliyor. Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam ile birlikte dul ve yetim aylığında da artış yaşanacak. Bunun yanında evlilik ödeneğinde yükselmiş olacak. Hal böyle olunca, "Kim, ne kadar evlilik ödeneği alabilir? Evlilik desteğinde yaş sınırı bulunuyor mu?" gibi sorulara yanıt aranıyor. Peki, Bağ-Kur'lular da destekten yararlanabiliyor mu? Emekli maaşı alanlar ödenekten yararlanabiliyor mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2022 19:51
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Evlenmek isteyene 48.000 TL destek! SSK, Bağ-Kurlular 4A, 4B ve 4C’li de yararlanabiliyor! SGK duyurdu, başvuruları e-Devlet üzerinden...

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte evlenmek isteyenler düğün hazırlıklarını hızlandırdı. Bu süreçte SGK tarafından evlenmek isteyenlere "evlilik ikramiyesi ödeneği" veriliyor. Başvuruları olumlu sonuçlananlar ödenekten yararlanabiliyor. SGK, dul, yetim aylığı alanlara evlenmeleri halinde verilen evlilik ödeneği için e-devletten başvuru yapılabileceğini bildirdi. Evlilik ödeneğinde sigorta kolu ve yaş sınırı bulunmuyor. Konu hakkında araştırma yapanlar için detayları haberimizde derledik. Peki, kimler evlilik desteğinden yararlanabiliyor? Evlilik ödeneği miktarı ne kadar oldu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evlenmek isteyene 48.000 TL destek! SSK, Bağ-Kurlular 4A, 4B ve 4C’li de yararlanabiliyor! SGK duyurdu, başvuruları e-Devlet üzerinden...

Temmuz ayında memur, emeklilerle birlikte dul ve yetim aylıkları artacak. Bu artışla birlikte evlilik ödeneği de yükselecek. Örneğin SSK'lı olarak aylık 2 bin lira yetim aylığı alanlara (iki yıllık aylık kadar) 48 bin lira evlenme desteği verilecek.

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Evlenmek isteyene 48.000 TL destek! SSK, Bağ-Kurlular 4A, 4B ve 4C’li de yararlanabiliyor! SGK duyurdu, başvuruları e-Devlet üzerinden...

AYLIĞIN 24 KATI ÖDENİYOR

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre: Evlilik ödeneği çiftlerin ev eşyaları, düğün masrafları için ekonomik destek amacıyla ödeniyor. SGK sosyal medya hesabından evlenecek gençlere bu destekten yararlanmaları çağrısında bulundu.

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Evlenmek isteyene 48.000 TL destek! SSK, Bağ-Kurlular 4A, 4B ve 4C’li de yararlanabiliyor! SGK duyurdu, başvuruları e-Devlet üzerinden...

Kurum, dul, yetim aylığı alanlara evlenmeleri halinde verilen evlilik ödeneği için e-devletten başvuru yapılabileceğini bildirdi. Evlilik ödeneğinde sigorta kolu ve yaş sınırı bulunmuyor.

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Evlenmek isteyene 48.000 TL destek! SSK, Bağ-Kurlular 4A, 4B ve 4C’li de yararlanabiliyor! SGK duyurdu, başvuruları e-Devlet üzerinden...

Evlenme ödeneğinden sadece SSK, Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar değil Bağ-Kurlular da yararlanabiliyor. 4A ve 4B sigorta kolu üzerinden yetim aylığı alanlar aylığının 24 katı, 4C sigorta kolundan aylık alanlar da 12 katı üzerinden evlenme ödeneği alabiliyor.