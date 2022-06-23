%35 en az limit olacak! SSK, BAĞ-KUR, 4C'li emekli maaş zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon ile minimum 4.633 TL...

Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında maaşlarına zam alacak. 5 aylık enflasyon rakamlarına ile maaşlarda yaşanacak değişim hesaplandı. Merkez Bankası Beklenti Anketi neticesinde 6 aylık orana göre ise hesaplamalar yeniden yapıldı. Beklenti anketinde duyurulan rakamlar ışığında 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük emekli maaşı 4.633 liraya çıkacak. Hal böyle olunca, "Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorularına yanıt aranıyor. Peki, 2022 Temmuz ayı emekli maaş zammı için son gelişmeler...