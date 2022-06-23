23 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri %35 en az limit olacak! SSK, BAĞ-KUR, 4C'li emekli maaş zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon ile minimum 4.633 TL...

%35 en az limit olacak! SSK, BAĞ-KUR, 4C'li emekli maaş zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon ile minimum 4.633 TL...

Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında maaşlarına zam alacak. 5 aylık enflasyon rakamlarına ile maaşlarda yaşanacak değişim hesaplandı. Merkez Bankası Beklenti Anketi neticesinde 6 aylık orana göre ise hesaplamalar yeniden yapıldı. Beklenti anketinde duyurulan rakamlar ışığında 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük emekli maaşı 4.633 liraya çıkacak. Hal böyle olunca, "Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorularına yanıt aranıyor. Peki, 2022 Temmuz ayı emekli maaş zammı için son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.06.2022 19:29
  • 1
  • 20
%35 en az limit olacak! SSK, BAĞ-KUR, 4C’li emekli maaş zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon ile minimum 4.633 TL...

Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı için geri sayım sürüyor. 4 Temmuz tarihinde açıklanacak enflasyon rakamları ile maaş zam oranı netleşmiş olacak. 5 aylık açıklanan enflasyon ile hesaplamalar güncel olarak yapıldı. Yapılan son hesaplamalara göre, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük emekli maaşı 4.633 liraya çıkacak. Peki, Temmuz ayında emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı belli oldu mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
%35 en az limit olacak! SSK, BAĞ-KUR, 4C’li emekli maaş zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon ile minimum 4.633 TL...

Emeklilere her yıl Ocak ve Temmuz ayında zam yapılıyor. Yapılacak Temmuz maaşı zammı için belirleyici etken enflasyon oranları oluyor. Açıklanan 5 aylık enflasyon verisi ile en az yüzde 35 zam yapılacağı kararlaştırıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NETLEŞİYOR...

İşte emekli maaşı hesaplama tablosu ile en düşük emekli zammı;

  • 3
  • 20
%35 en az limit olacak! SSK, BAĞ-KUR, 4C’li emekli maaş zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon ile minimum 4.633 TL...

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İÇİN İPUÇLARI GÜÇLENDİ

Emekli ve memur zammı için belirleyici olması nedeniyle milyonlarca kişi enflasyon rakamları için yapılacak açıklamaya kilitlendi. Merkez Bankası Haziran ayı için Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak kayıtlara geçti.

  • 4
  • 20
%35 en az limit olacak! SSK, BAĞ-KUR, 4C’li emekli maaş zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon ile minimum 4.633 TL...

EMEKLİ MAAŞLARI YILDA 2 KEZ 6 AYLIK ENFLASYON KADAR ZAM ALIYOR

Türkiye'de SSK ile Bağ-Kur emeklisi maaşları her yıl Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere; 6 aylık enflasyon rakamları kadar 2 kez zam alıyor.

  • 5
  • 20
%35 en az limit olacak! SSK, BAĞ-KUR, 4C’li emekli maaş zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon ile minimum 4.633 TL...

MEMUR MAAŞLARI ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI İLE ARTIYOR

Memur ve memur emeklileri ise; yılda 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı toplamı kadar zam alıyor.