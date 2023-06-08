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Haberler Galeri KURBANLIK FİYATLARI 2023 | Büyükbaş, Küçükbaş hisseleri 4.990 TL... 16-19 kg kemikli kemiksiz et kapıya teslim! A101, Migros, CarrefourSA...

KURBANLIK FİYATLARI 2023 | Büyükbaş, Küçükbaş hisseleri 4.990 TL... 16-19 kg kemikli kemiksiz et kapıya teslim! A101, Migros, CarrefourSA...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar marketlerdeki kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Adrese teslim, mağazadan teslim ya da bağış yöntemiyle satın alınabilecek kurbanlıklarda fiyat listesi netleşti. 10 aya varan taksit imkanıyla A101, Migros, CarrefourSA merketlerinde sunulan büyükbaş ve küçükbaş hisse fiyatları haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2023 12:58 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 13:02
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KURBANLIK FİYATLARI 2023 | Büyükbaş, Küçükbaş hisseleri 4.990 TL... 16-19 kg kemikli kemiksiz et kapıya teslim! A101, Migros, CarrefourSA...

Kurban Bayramı öncesinde arama motorlarında uygun fiyatlı kurbanlık fiyatları araştırılmaya başlandı. Zincir marketler büyükbaş, küçükbaş hisse fiyatlarını paylaştı. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KURBANLIK FİYATLARI 2023 | Büyükbaş, Küçükbaş hisseleri 4.990 TL... 16-19 kg kemikli kemiksiz et kapıya teslim! A101, Migros, CarrefourSA...

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla zincir marketlerde kurbanlık satışı hızlanırken, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların fiyatları duyuruldu. İşte marketlerin 2023 kurbanlık fiyatları:

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KURBANLIK FİYATLARI 2023 | Büyükbaş, Küçükbaş hisseleri 4.990 TL... 16-19 kg kemikli kemiksiz et kapıya teslim! A101, Migros, CarrefourSA...

A101

A101 kurbanlık alımlarınızda kullanılacak karta göre taksit seçenekleri bulunuyor. A101 kurbanlık alışverişlerinde peşin fiyatına 10 taksit imkanı sağlanıyor.

Taksit sayıları A101 Yeni Mağazacılık A.Ş.'nin farklı bankalar ile yaptığı taksit kampanyaları ve anlaşmalarına bağlı farklılık gösteriyor.

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KURBANLIK FİYATLARI 2023 | Büyükbaş, Küçükbaş hisseleri 4.990 TL... 16-19 kg kemikli kemiksiz et kapıya teslim! A101, Migros, CarrefourSA...

Kurbanlık A101 tarafından hazırlanan kampanya kapsamında yer alan A101 kurbanlık fiyatları şu şekilde:

Kurbanlık Karaman Koç - Yaklaşık 16-19 Kg 6.590 lira

Kurbanlık Büyükbaş 1/7 Hisse - Yaklaşık 20-23 Kg Kemiksiz Et 8.590 lira

Kurbanlık Bağış Karaman Koç - Yaklaşık 16-19 Kg (Ziçev'e Bağış) 6.590 lira

Kurbanlık Bağış Büyükbaş 1/7 Hisse - Yaklaşık 20-23 Kg Kemiksiz Et (Ziçev'e Bağış) 8.590 lira

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KURBANLIK FİYATLARI 2023 | Büyükbaş, Küçükbaş hisseleri 4.990 TL... 16-19 kg kemikli kemiksiz et kapıya teslim! A101, Migros, CarrefourSA...

MİGROS

İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta sloganıyla hazırlanan kampanya kapsamında yer alan Migros kurbanlık fiyatları:

Koç Karaman - Yaklaşık 12-16 Kg: 5.990 lira

Koç Karaman - Yaklaşık 12-16 Kg (Bağış Kurbanı): 4.990 lira

Büyükbaş 1/7 Hisse Yaklaşık 23-27 Kg - Kemiksiz Hisse: 11.990 lira

Büyükbaş 1/7 Hisse Yaklaşık 23-27 Kg - Kemiksiz Hisse (Bağış Kurbanı): 10.990 lira

Koç Kıvırcık Yaklaşık 16-20 Kg: 6.990 lira

Koç Kıvırcık Yaklaşık 16-20 Kg (Bağış Kurbanı): 5.990 lira