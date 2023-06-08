KURBANLIK FİYATLARI 2023 | Büyükbaş, Küçükbaş hisseleri 4.990 TL... 16-19 kg kemikli kemiksiz et kapıya teslim! A101, Migros, CarrefourSA...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar marketlerdeki kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Adrese teslim, mağazadan teslim ya da bağış yöntemiyle satın alınabilecek kurbanlıklarda fiyat listesi netleşti. 10 aya varan taksit imkanıyla A101, Migros, CarrefourSA merketlerinde sunulan büyükbaş ve küçükbaş hisse fiyatları haberimizde...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 08.06.2023 12:58 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 13:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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