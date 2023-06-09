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Haberler Galeri Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler zam takviminde! Komisyon toplantısı ne zaman? Hangi rakamlar gündemde?

Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler zam takviminde! Komisyon toplantısı ne zaman? Hangi rakamlar gündemde?

Son dakika haberi | Asgari ücrete yapılacak ara zam için gözler Tespit Komisyonu'nun toplantı takvimine çevrildi. Yapılacak pazarlıklar sonrası asgari ücretin çift haneye çıkması bekleniyor. Türk-İş eğer yine aynı veriye "kırmızı çizgimiz" derse 10 bin 360 liranın yukarısı konuşulacak. İşveren cephesinden ise birbirinden farklı rakamlar geliyor. Peki asgari ücret temmuzda ne kadar olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.06.2023 06:58
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Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler zam takviminde! Komisyon toplantısı ne zaman? Hangi rakamlar gündemde?

Vatandaşın gelirini, refahı artıracak adımlar için düğmeye basıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler zam takviminde! Komisyon toplantısı ne zaman? Hangi rakamlar gündemde?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalara başlayacağını söylerken; bunun için hazırlıklar başladı.

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Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler zam takviminde! Komisyon toplantısı ne zaman? Hangi rakamlar gündemde?

Artışta etkili olacak veriler gelirken, rakamlar da şimdiden telaffuz edilir oldu.

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Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler zam takviminde! Komisyon toplantısı ne zaman? Hangi rakamlar gündemde?

GÖZLER KOMİSYON'DA
Takvim.com.tr'den Çığıl Ön Yener'in haberine göre asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun en erken önümüzdeki hafta toplanması bekleniyor.

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Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler zam takviminde! Komisyon toplantısı ne zaman? Hangi rakamlar gündemde?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık edeceği komisyon, 3 ya da 4 toplantının ardından yeni ücreti belirleyecek.