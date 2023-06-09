Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler zam takviminde! Komisyon toplantısı ne zaman? Hangi rakamlar gündemde?

Son dakika haberi | Asgari ücrete yapılacak ara zam için gözler Tespit Komisyonu'nun toplantı takvimine çevrildi. Yapılacak pazarlıklar sonrası asgari ücretin çift haneye çıkması bekleniyor. Türk-İş eğer yine aynı veriye "kırmızı çizgimiz" derse 10 bin 360 liranın yukarısı konuşulacak. İşveren cephesinden ise birbirinden farklı rakamlar geliyor. Peki asgari ücret temmuzda ne kadar olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.06.2023 06:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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