Benzine indirim son dakika: Benzin indirimi ne kadar, ne zaman gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları...

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı Brent petrol fiyatındaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarında hareketliliğe neden oluyor. 11 Haziran'da benzin fiyatına 2 lira 18 kuruş zam yapılmıştı. Akaryakıta indirim ya da zam yapılıp yapılmayacağını merak eden araç sahipleri, konu hakkında son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, benzin indirimi ne kadar, ne zaman gelecek? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 14.06.2022 12:20 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 12:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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