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Haberler Galeri Benzine indirim son dakika: Benzin indirimi ne kadar, ne zaman gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları...

Benzine indirim son dakika: Benzin indirimi ne kadar, ne zaman gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları...

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı Brent petrol fiyatındaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarında hareketliliğe neden oluyor. 11 Haziran'da benzin fiyatına 2 lira 18 kuruş zam yapılmıştı. Akaryakıta indirim ya da zam yapılıp yapılmayacağını merak eden araç sahipleri, konu hakkında son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, benzin indirimi ne kadar, ne zaman gelecek? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2022 12:20 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 12:20
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Benzine indirim son dakika: Benzin indirimi ne kadar, ne zaman gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları...

Son dakika... Benzine indirim geliyor. Brent petrolün varil fiyatında yaşanan dalgalı seyir sonrası güncel akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. 11 Haziran'da 2 lira 18 kuruş zam yapılan benzinin litre fiyatına indirim yapılacağı öğrenildi. Peki, benzin indirimi ne kadar, ne zaman gelecek? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları...

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Benzine indirim son dakika: Benzin indirimi ne kadar, ne zaman gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları...

BENZİN İNDİRİMİ NE KADAR, NE ZAMAN GELECEK?

NTV'nin haberine göre; benzin grubunda 97 kuruş fiyat indirimi bekleniyor, motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor. İndirimin 15 Haziran'dan itibaren geçerli olacağı tahmin ediliyor. Benzin indiriminin hangi tarihte uygulanacağı açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

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Benzine indirim son dakika: Benzin indirimi ne kadar, ne zaman gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları...

14 Haziran İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 28.45 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 27.90 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 12.42 TL

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Benzine indirim son dakika: Benzin indirimi ne kadar, ne zaman gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları...

14 Haziran Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 28.54 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 27.99 TL

Ankara LPG litre fiyatı 12.44 TL

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Benzine indirim son dakika: Benzin indirimi ne kadar, ne zaman gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları...

14 Haziran İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 28.55 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 28.00 TL

İzmir LPG litre fiyatı 12.13 TL