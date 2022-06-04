Asgari ücrete ikinci zam için yeşil ışık! 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? Gözler o tarihe çevrildi

Asgari ücret 2022 Temmuz zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Mart ayında yıllık enflasyonun yüzde 61.14 çıkmasının ardından asgari ücrete ikinci zam konusu gündeme gelmeye başladı. Mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 73.50 olmasının ardından asgari ücret zammı hakkında araştırmalar hız kazandı. Başkan Erdoğan'dan asgari ücret 2022 Temmuz zammı ile ilgili açıklama geldi. Peki, 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 04.06.2022 12:11 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022 12:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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