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Asgari ücrete ikinci zam için yeşil ışık! 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? Gözler o tarihe çevrildi

Asgari ücret 2022 Temmuz zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Mart ayında yıllık enflasyonun yüzde 61.14 çıkmasının ardından asgari ücrete ikinci zam konusu gündeme gelmeye başladı. Mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 73.50 olmasının ardından asgari ücret zammı hakkında araştırmalar hız kazandı. Başkan Erdoğan'dan asgari ücret 2022 Temmuz zammı ile ilgili açıklama geldi. Peki, 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2022 12:11 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022 12:21
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Asgari ücrete ikinci zam için yeşil ışık! 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? Gözler o tarihe çevrildi

Asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı? Milyonlarca asgari ücretli çalışan vatandaşların yakından takip ettiği temmuz zammı ile ilgili açıklamalar peş peşe geliyor. Yıllık enflasyonun mart ayında 61.14, nisan ayında yüzde 69.97 mayıs ayında ise yüzde 73.50'ye yükselmesinin ardından asgari ücrete ek zam gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası araştırmalar hız kazandı. Peki, 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücrete ikinci zam için yeşil ışık! 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? Gözler o tarihe çevrildi

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz." dedi.

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Asgari ücrete ikinci zam için yeşil ışık! 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? Gözler o tarihe çevrildi

ASGARİ ÜCRETE TARİHİ ZAM

Bu yıl için geçerli asgari ücrete 2022 Ocak ayında beklentilerin üzerinde yüzde 50.5 ile tarihi zam yapıldı. Böylelikle asgari ücret net 4.253 liraya yükseldi. Şimdi ise asgari ücrete ara zam gündeme geldi.

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Asgari ücrete ikinci zam için yeşil ışık! 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? Gözler o tarihe çevrildi

TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Mart ayında yıllık enflasyonun yüzde 61.14'e çıkmasının ardından asgari ücrete ara zam tartışması gündeme geldi. Yıllık enflasyonun mayıs ayında yüzde 73.50'ye yükselmesinin ardından zam yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı.

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Asgari ücrete ikinci zam için yeşil ışık! 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? Gözler o tarihe çevrildi

GÖZLER O TARİHTE

4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon oranının ardından ilk altı aylık enflasyon oranı belirlenecek ve memur ve emeklilere yapılacak zam oranı açıklanacak. Haziran enflasyonunun açıklanması ile birlikte asgari ücrete temmuz zammının da kesinleşmesi bekleniyor.