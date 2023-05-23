23 Mayıs 2023, Salı
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zamlı mı yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, kaç TL yatacak?
"Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zamlı mı yatacak?" sorusun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kala vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yılda 2 kez yatırılan emekli bayram ikramiyelerinin, bayram öncesinde hangi tarihlerde hesaplara yatırılacağı ve ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zamlı mı yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, kaç TL yatacak?
Giriş Tarihi: 23.05.2023 18:34
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9