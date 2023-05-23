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Haberler Galeri Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zamlı mı yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, kaç TL yatacak?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zamlı mı yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, kaç TL yatacak?

"Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zamlı mı yatacak?" sorusun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kala vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yılda 2 kez yatırılan emekli bayram ikramiyelerinin, bayram öncesinde hangi tarihlerde hesaplara yatırılacağı ve ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zamlı mı yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, kaç TL yatacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2023 18:34
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Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zamlı mı yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, kaç TL yatacak?

"Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zamlı mı yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, kaç TL yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kala vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yılda 2 kez yatırılan emekli bayram ikramiyelerinin, bayram öncesinde hangi tarihlerde hesaplara yatırılacağı ve ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zamlı mı yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, kaç TL yatacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zamlı mı yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, kaç TL yatacak?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belli olmuştu.

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Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zamlı mı yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, kaç TL yatacak?

Buna göre; Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

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Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zamlı mı yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, kaç TL yatacak?

2023 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emekli bayram ikramiyesi zammı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından açıklanmıştı.

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Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zamlı mı yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, kaç TL yatacak?

Buna göre; Emekliye bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi.