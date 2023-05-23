"Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zamlı mı yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, kaç TL yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kala vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yılda 2 kez yatırılan emekli bayram ikramiyelerinin, bayram öncesinde hangi tarihlerde hesaplara yatırılacağı ve ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zamlı mı yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, kaç TL yatacak?