EYT’de 2000 sonrasına 3600 prim - gün şartları netleşti! SSK, Bağ-Kur’luya kısmi emeklilik! 2000 - 2001 - 2002- 2003 sonrasın sigortalılar...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından milyonlarca vatandaş emeklilik hayaline kavuştu. Düzenleme sonrasında kapsam dışında kalanlar ise kısmi emeklilik fırsatını yakından takip ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik sistemi için müjdeli açıklamalarda bulundu. Düzenleme içinde kısmi emeklilik için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Prim gün sayısı ve yaş şartının esnetilmesi gibi konuların masada yer alması bekleniyor. Peki, EYT sonrasına kısmi emeklilik şartları neler? SSK ve Bağ-Kur kısmi emeklilik şartları değişecek mi? İşte kısmi emeklilik şartları!