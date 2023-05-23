23 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EYT'de 2000 sonrasına 3600 prim - gün şartları netleşti! SSK, Bağ-Kur'luya kısmi emeklilik! 2000 - 2001 - 2002- 2003 sonrasın sigortalılar...

EYT'de 2000 sonrasına 3600 prim - gün şartları netleşti! SSK, Bağ-Kur'luya kısmi emeklilik! 2000 - 2001 - 2002- 2003 sonrasın sigortalılar...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından milyonlarca vatandaş emeklilik hayaline kavuştu. Düzenleme sonrasında kapsam dışında kalanlar ise kısmi emeklilik fırsatını yakından takip ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik sistemi için müjdeli açıklamalarda bulundu. Düzenleme içinde kısmi emeklilik için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Prim gün sayısı ve yaş şartının esnetilmesi gibi konuların masada yer alması bekleniyor. Peki, EYT sonrasına kısmi emeklilik şartları neler? SSK ve Bağ-Kur kısmi emeklilik şartları değişecek mi? İşte kısmi emeklilik şartları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2023 19:26
  • 1
  • 16
EYT’de 2000 sonrasına 3600 prim - gün şartları netleşti! SSK, Bağ-Kur’luya kısmi emeklilik! 2000 - 2001 - 2002- 2003 sonrasın sigortalılar...

EYT düzenlemesi sonrasında kısmi emeklilik şartları için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Seçimlerin sona ermesi ve yeni Meclis'in açılmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği emeklilik reformu çalışmaları başlayacak. Düzenleme sonrasında 2000 sonrası sigortalılar için kolay emeklilik haritası şekillenecek. İşte, kısmi emeklilik şartları için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
EYT’de 2000 sonrasına 3600 prim - gün şartları netleşti! SSK, Bağ-Kur’luya kısmi emeklilik! 2000 - 2001 - 2002- 2003 sonrasın sigortalılar...

EYT'Yİ KAÇIRANLAR İÇİN YENİ FIRSAT MASADA

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini kaçıran vatandaşların mağdur edilmemeleri için yeni düzenleme Meclise geliyor.

Böylece kurulacak hükümetin kısmi emeklilik formülünü detaylandırması ve şartları belirginleştirmesi bekleniyor.

  • 3
  • 16
EYT’de 2000 sonrasına 3600 prim - gün şartları netleşti! SSK, Bağ-Kur’luya kısmi emeklilik! 2000 - 2001 - 2002- 2003 sonrasın sigortalılar...

EYT 3600 KISMİ EMEKLİLİK

EYT'yi kaçıranlar için gündemde olan kademeli emeklilik fırsatına göre yaş şartı esnetilecek ya da kaldırılacak böylece mağduriyet giderilmiş olacak.

Bu durumda ise tüm sorumluluk yeni kurulacak hükümette olacak.

  • 4
  • 16
EYT’de 2000 sonrasına 3600 prim - gün şartları netleşti! SSK, Bağ-Kur’luya kısmi emeklilik! 2000 - 2001 - 2002- 2003 sonrasın sigortalılar...

EYT KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

EYT kısmi emeklilik şartları arasında 15 çalışma yılını doldurmak ve 3600 prim gününün ödenmiş olması yer alıyor.

Bu durumda kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş şartı aranıyor.

  • 5
  • 16
EYT’de 2000 sonrasına 3600 prim - gün şartları netleşti! SSK, Bağ-Kur’luya kısmi emeklilik! 2000 - 2001 - 2002- 2003 sonrasın sigortalılar...

Fakat yaş şartı sigorta başlangıcının 2000'den önce veya sonra olmasına göre durum değişiklik gösterebiliyor.