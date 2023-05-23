Emekliye zam senaryosu gün yüzüne çıktı! %45 oranla hesap yapıldı! 7.500 TL üstü + seyyanen artış + refah payı düzenlemesi...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam oranı merak ediyor. Başkan Erdoğan, emekli maaşlarında seyyanen ve refah payı artışlarının müjdesini vermişti. En düşük emekli maaşı 7.500 TL olarak açıklanmıştı. 7.500 TL üzeri maaş alanlarında ödemelerinde kademeli olarak artış sağlanacak. Merkez Bankası tarafından açıklanan beklenti anketi sonucuna göre de hesaplamalar hız kesmeden devam ediyor. Hal böyle olunca, "Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanıyor. İşte yeni maaş hesabı!