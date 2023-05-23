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Haberler Galeri Emekliye zam senaryosu gün yüzüne çıktı! %45 oranla hesap yapıldı! 7.500 TL üstü + seyyanen artış + refah payı düzenlemesi...

Emekliye zam senaryosu gün yüzüne çıktı! %45 oranla hesap yapıldı! 7.500 TL üstü + seyyanen artış + refah payı düzenlemesi...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam oranı merak ediyor. Başkan Erdoğan, emekli maaşlarında seyyanen ve refah payı artışlarının müjdesini vermişti. En düşük emekli maaşı 7.500 TL olarak açıklanmıştı. 7.500 TL üzeri maaş alanlarında ödemelerinde kademeli olarak artış sağlanacak. Merkez Bankası tarafından açıklanan beklenti anketi sonucuna göre de hesaplamalar hız kesmeden devam ediyor. Hal böyle olunca, "Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanıyor. İşte yeni maaş hesabı!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2023 17:44
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Emekliye zam senaryosu gün yüzüne çıktı! %45 oranla hesap yapıldı! 7.500 TL üstü + seyyanen artış + refah payı düzenlemesi...

Temmuz ayına kısa süre kala maaşlara yapılacak zam oranı merak ediliyor. 6 aylık enflasyon beklentisinin netleşmesinin ardından hesaplamalar hız kesmeden devam ediyor. Ancak gözler maaşlara eklenecek refah payı ve seyyanen artış miktarına çevrildi. İşte, 6 aylık beklenti anketi sonuçlarına göre maaş hesaplamaları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye zam senaryosu gün yüzüne çıktı! %45 oranla hesap yapıldı! 7.500 TL üstü + seyyanen artış + refah payı düzenlemesi...

Asgari ücretlinin de memurun da emeklinin de gözü 1 Temmuz'da. Çünkü temmuz maaşları zamlı yatacak. Emekliler için asgari ücretli ve memurdan farklı bir yol izlenecek. Zira, önceki ay en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira yapıldı. 7 bin 500 lira üzerinde maaş alanlara ise herhangi bir düzenleme yapılmadı.

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Emekliye zam senaryosu gün yüzüne çıktı! %45 oranla hesap yapıldı! 7.500 TL üstü + seyyanen artış + refah payı düzenlemesi...

O yüzden emekliler şimdi refah payı eklenmiş yeni zam oranlarını merakla bekliyor. Emekliye kademeli zam yolda. Oranlar netleşmese de Merkez Bankası'nın Beklenti Anketine göre hesaplar yapılmaya başlandı.

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Emekliye zam senaryosu gün yüzüne çıktı! %45 oranla hesap yapıldı! 7.500 TL üstü + seyyanen artış + refah payı düzenlemesi...

7.500 TL - 10.000 TL ARASI YÜZDE 40 ZAM

10.001 TL - 15.000 TL ARASI YÜZDE 35 ZAM

15.001 TL - 20.000 TL ARASI YÜZDE 30 ZAM

20.001 TL VE ÜZERİ YÜZDE 25 ZAM

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Emekliye zam senaryosu gün yüzüne çıktı! %45 oranla hesap yapıldı! 7.500 TL üstü + seyyanen artış + refah payı düzenlemesi...

SGK uzmanı Özgür Kaya, "Temmuz ayı itibariyle Türkiye İstatistik Kurumu'nun yüzde 23 enflasyon oranı açıklaması bekleniyor. Yüzde 40 zam oranı gerçekleştiği taktirde en düşük maaş 10 bin 500 liraya yükselmiş olacak. 1 Temmuz'da artış uygulandığı taktirde 17 Temmuz'da işçi emeklilerimizin maaşları her ayın 17-27 si arası ödendiği için 17 sinden itibaren zamlı maaşlarını almış alacaklar." dedi.