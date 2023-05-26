Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi 2.000 TL mi yatacak? Ödeme takvimi...

"Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı 2023 yılında haziran ayına denk geliyor. Her yıl olduğu gibi Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri bayramdan önce yatırılacak. SSK- Bağ-kur ve emekli sandığı emeklilerinin yanı sıra yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi 2.000 TL mi yatacak? Ödeme takvimi...