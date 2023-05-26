26 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi 2.000 TL mi yatacak? Ödeme takvimi...

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi 2.000 TL mi yatacak? Ödeme takvimi...

"Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı 2023 yılında haziran ayına denk geliyor. Her yıl olduğu gibi Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri bayramdan önce yatırılacak. SSK- Bağ-kur ve emekli sandığı emeklilerinin yanı sıra yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi 2.000 TL mi yatacak? Ödeme takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2023 17:56 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 17:56
  • 1
  • 11
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi 2.000 TL mi yatacak? Ödeme takvimi...

"Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi 2.000 TL mi yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle Kurban kesme ibadetini yerine getirecek olanlar bayram ikramiyeleri için gün sayıyor. Geçtiğimiz yıl 1.100 lira olarak belirlenen bayram ikramiyelerinin bu yıl 2.000 TL olduğu duyurulmuştu. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi 2.000 TL mi yatacak? Ödeme takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi 2.000 TL mi yatacak? Ödeme takvimi...

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK 2023?

Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihleri henüz belli olmadı. 2023 yılında Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihleri arasında idrak edildi.

  • 3
  • 11
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi 2.000 TL mi yatacak? Ödeme takvimi...

Bayram ikramiyesi ödemeleri ise 14 Nisan tarihinde başladı ve 19 Nisan'a kadar tamamlandı.

  • 4
  • 11
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi 2.000 TL mi yatacak? Ödeme takvimi...

Bu yıl Kurban Bayramı 28 Haziran'da başlayacak. Bu sebeple bayram ikramiyelerinin 21 Haziran Çarşamba günü ödenmeye başlaması bekleniyor.

  • 5
  • 11
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi 2.000 TL mi yatacak? Ödeme takvimi...

Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.