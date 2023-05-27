HaberlerGaleri1999 - 2000 - 2001 - 2002 sonrası dikkat! Erken emeklilik prim - yaş çizelgesi neticelendi! 900 gün indirim ile 3600 ve 4500 prim...
1999 - 2000 - 2001 - 2002 sonrası dikkat! Erken emeklilik prim - yaş çizelgesi neticelendi! 900 gün indirim ile 3600 ve 4500 prim...
EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından milyonlarca vatandaş emeklilik başvurularında bulundu. 1.6 milyonu aşkın vatandaşın yararlandığı düzenleme sonrasında kapsam dışında kalanlar yeni emeklilik düzenlemesi için atılacak adımları yakından takip ediliyor. Yeni sistemde kadınların emeklilik yaşının esnetilebileceği ve Bağ-Kur prim eşitlemesi için de adımların atılması bekleniyor. İşte, erken emeklilik için tüm gelişmeler!