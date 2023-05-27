HaberlerGaleriDüzenleme çıkıyor! 100 bin taşerona kadroda yeni adım netleşti! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...
Düzenleme çıkıyor! 100 bin taşerona kadroda yeni adım netleşti! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...
100 bin taşerona kadro düzenlemesi için yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Kamuda kadro, iş ve kıdem konusunda sorunların yaşandığı taşeron işçiliği dönemi sona erecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, 100 bin taşerona kadroda yeni gelişmeler!