20 Eylül 2023, Çarşamba
Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru şartları neler? Bakanlık 235 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı 2023 | İşte meslekler ve kontenjanlar...
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 235 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlar, bakanlık bünyesinde çeşitli alanlarda istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek. İş başvurusu yapmayı düşünen adaylar arama motorlarında, başvuru tarihleri, başvuru şartları ve açılacak kadrolar hakkında detayları araştırıyor. İşte başvuru şartlar ve tarihi...
Giriş Tarihi: 20.09.2023 16:24 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023 16:24
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