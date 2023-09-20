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Haberler Galeri Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru şartları neler? Bakanlık 235 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı 2023 | İşte meslekler ve kontenjanlar...

Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru şartları neler? Bakanlık 235 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı 2023 | İşte meslekler ve kontenjanlar...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 235 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlar, bakanlık bünyesinde çeşitli alanlarda istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek. İş başvurusu yapmayı düşünen adaylar arama motorlarında, başvuru tarihleri, başvuru şartları ve açılacak kadrolar hakkında detayları araştırıyor. İşte başvuru şartlar ve tarihi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.09.2023 16:24 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023 16:24
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Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru şartları neler? Bakanlık 235 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı 2023 | İşte meslekler ve kontenjanlar...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 235 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlar, bakanlık bünyesinde çeşitli alanlarda istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek. İş başvurusu yapmayı düşünen adaylar arama motorlarında, başvuru tarihleri, başvuru şartları ve açılacak kadrolar hakkında detayları araştırıyor. İşte başvuru şartlar ve tarihi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru şartları neler? Bakanlık 235 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı 2023 | İşte meslekler ve kontenjanlar...

Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam 235 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru şartları neler? Bakanlık 235 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı 2023 | İşte meslekler ve kontenjanlar...

GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

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Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru şartları neler? Bakanlık 235 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı 2023 | İşte meslekler ve kontenjanlar...

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru şartları neler? Bakanlık 235 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı 2023 | İşte meslekler ve kontenjanlar...

ALIM YAPILACAK MESLEKLER

MİMAR

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (28): Adana (3), Adıyaman (4), Diyarbakır (5), Elazığ (3), Gaziantep (3), Hatay (6), Şanlıurfa (4).

MÜHENDİS (MHDS-1)

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (13): Ankara (3), Adana (1), Adıyaman (2), Diyarbakır (1), Elazığ (1), Gaziantep (1), Hatay (1), İstanbul (2), Şanlıurfa (1).

MÜHENDİS (MHDS-2)

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (15): Ankara (2),Adıyaman (1), Diyarbakır (2), Elazığ (2), Gaziantep (2), Hatay (1), Kütahya (1), Muğla (1), Şanlıurfa (2), Trabzon (1).

MÜHENDİS (MHDS-3)

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (6): Aydın (1), Eskişehir (1), Gaziantep (1), Hatay (2), Muğla (1).

MÜHENDİS (MHDS-4)

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (13): Adana (2), Adıyaman (1), Ankara (1), Diyarbakır (1), Edirne (1), Elazığ (2), Gaziantep (1), Hatay (1), Konya (1), Şanlıurfa (1), Van (1)