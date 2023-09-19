19 Eylül 2023, Salı
Emekliye, Memura %50 ek zam+12 puanlık refah payı müjdesi! 7.500 TL alana kök maaşlar açığa çıktı! 1 Ekim saat 14.00'te 5.000 TL ikramiye...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın memur ve emekli maaşlarına dair yaptığı açıklama, Türkiye genelinde büyük bir ilgiyle karşılandı. Yılbaşında yapılacak olan maaş artışının yüzde 50'ye yaklaşacağı müjdesi, milyonlarca memur ve emekli vatandaşı olumlu bir şekilde etkiledi. Ancak bu süreçte Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesi de gündemin önemli bir parçasını oluşturuyor. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 19.09.2023 18:00 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 18:03
- 1
- 22
- 2
- 22
- 3
- 22
- 4
- 22
- 5
- 22