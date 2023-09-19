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Haberler Galeri Emekliye, Memura %50 ek zam+12 puanlık refah payı müjdesi! 7.500 TL alana kök maaşlar açığa çıktı! 1 Ekim saat 14.00'te 5.000 TL ikramiye...

Emekliye, Memura %50 ek zam+12 puanlık refah payı müjdesi! 7.500 TL alana kök maaşlar açığa çıktı! 1 Ekim saat 14.00'te 5.000 TL ikramiye...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın memur ve emekli maaşlarına dair yaptığı açıklama, Türkiye genelinde büyük bir ilgiyle karşılandı. Yılbaşında yapılacak olan maaş artışının yüzde 50'ye yaklaşacağı müjdesi, milyonlarca memur ve emekli vatandaşı olumlu bir şekilde etkiledi. Ancak bu süreçte Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesi de gündemin önemli bir parçasını oluşturuyor. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.09.2023 18:00 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 18:03
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Emekliye, Memura %50 ek zam+12 puanlık refah payı müjdesi! 7.500 TL alana kök maaşları açığa çıktı! 1 Ekim saat 14.00’te 5.000 TL ikramiye...

Emekliler için zam oranları, son dönemde gündemi sıkça meşgul eden bir konu haline geldi. Hakem Kurulu Kararı, Orta Vadeli Program ve hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamalar, emeklilerin maaşlarına yapılacak artış hakkında ipuçları sunuyor. Yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren bu konuda belirsizlikler olsa da, yılbaşında yapılacak zam oranının yüzde 50'ye yaklaşacağı belirtiliyor. Ayrıca, refah payı olarak adlandırılan ek bir artışın da gündemde olduğu ifade ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye, Memura %50 ek zam+12 puanlık refah payı müjdesi! 7.500 TL alana kök maaşları açığa çıktı! 1 Ekim saat 14.00’te 5.000 TL ikramiye...

OCAK 2024'TE %50'YE VARAN ARTIŞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da gazetecilere açıklama yaptı. Memur maaşlarına dikkati çeken Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik çalışmaların devam ettiğine vurgu yaptı.

Işıkhan, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024'te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." dedi.

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Emekliye, Memura %50 ek zam+12 puanlık refah payı müjdesi! 7.500 TL alana kök maaşları açığa çıktı! 1 Ekim saat 14.00’te 5.000 TL ikramiye...

Emekli maaşıyla ilgili de Başkan ecep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Işıkhan, "Çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. İktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz." diye konuştu.

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Emekliye, Memura %50 ek zam+12 puanlık refah payı müjdesi! 7.500 TL alana kök maaşları açığa çıktı! 1 Ekim saat 14.00’te 5.000 TL ikramiye...

EYT'LİNİN EMEKLİ AYLIĞI EN GEÇ O TARİHTE HESAPTA

EYT kapsamında 1 milyon 899 bin kişinin emeklilik işleminin yapıldığını söyleyen Işıkhan, maaşı henüz bağlanmayan EYT'lilerin yıl sonuna kalmadan haklarına kavuşacağını belirtti.

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Emekliye, Memura %50 ek zam+12 puanlık refah payı müjdesi! 7.500 TL alana kök maaşları açığa çıktı! 1 Ekim saat 14.00’te 5.000 TL ikramiye...

Seçim vaatleri kapsamında da pek çok düzenlemenin peyderpey hayata geçeceğini belirten Işıkhan, şöyle devam etti:

"BAĞ-KUR prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenecek. 1 milyon BAĞ-KUR'lumuzu kapsayacak. Aile Koruma Kalkanı kapsamında her ailede en az bir kişinin, gençler öncelikli olmak üzere çalışması, belirli süreyle sigorta primlerinin tamamının karşılanması sağlanacak. Ev kadınlarına isteğe bağlı sigorta kapsamında prim desteği verilecek."