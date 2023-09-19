Emekliye, Memura %50 ek zam+12 puanlık refah payı müjdesi! 7.500 TL alana kök maaşlar açığa çıktı! 1 Ekim saat 14.00'te 5.000 TL ikramiye...

Emekliler için zam oranları, son dönemde gündemi sıkça meşgul eden bir konu haline geldi. Hakem Kurulu Kararı, Orta Vadeli Program ve hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamalar, emeklilerin maaşlarına yapılacak artış hakkında ipuçları sunuyor. Yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren bu konuda belirsizlikler olsa da, yılbaşında yapılacak zam oranının yüzde 50'ye yaklaşacağı belirtiliyor. Ayrıca, refah payı olarak adlandırılan ek bir artışın da gündemde olduğu ifade ediliyor.