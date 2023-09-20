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Asgari ücret desteğinin ayrıntıları belli oldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
Son dakika haberi! Sosyal Güvenlik Kurumu işçi başına 500 liraya çıkartılan asgari ücret desteği ile ilgili genelge yayımladı. Asgari ücret desteğinden çocuk bakıcısı, hasta bakıcısı, bahçıvan ve gündelikçi çalıştıranlar da yararlanacak. İşçi başına ayda 500 lira daha az prim ödeyecekler.
Giriş Tarihi: 20.09.2023 08:08Güncelleme Tarihi: 20.09.2023 08:08