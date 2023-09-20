Asgari ücret desteğinin ayrıntıları belli oldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı: "Asgari ücret desteğinin kapsamı genişletildi. Tüm çalışanların yanı sıra çocuk bakıcısı, hasta bakıcısı, bahçıvan, ev hizmetlerinde gündelikçi çalışanlar ve kapıcılar bu sınıfa dahil oldu. Asgari ücret desteğinden artık bu çalışanlar için de işverenler faydalanabilecekler.