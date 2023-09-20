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Asgari ücret desteğinin ayrıntıları belli oldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Son dakika haberi! Sosyal Güvenlik Kurumu işçi başına 500 liraya çıkartılan asgari ücret desteği ile ilgili genelge yayımladı. Asgari ücret desteğinden çocuk bakıcısı, hasta bakıcısı, bahçıvan ve gündelikçi çalıştıranlar da yararlanacak. İşçi başına ayda 500 lira daha az prim ödeyecekler.

Giriş Tarihi: 20.09.2023 08:08 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023 08:08
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Asgari ücret desteğinin ayrıntıları belli oldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yayımladığı genelgeye göre, bu yılın ikinci yarısında işçi başına günlük 16.66 TL asgari ücret desteği uygulanacak. Aylık destek tutarı 500 lira olacak. SGK, gerekli koşulları sağlayan işçiler için asgari ücret desteğini doğrudan başlatacak.

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Asgari ücret desteğinin ayrıntıları belli oldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı: "Asgari ücret desteğinin kapsamı genişletildi. Tüm çalışanların yanı sıra çocuk bakıcısı, hasta bakıcısı, bahçıvan, ev hizmetlerinde gündelikçi çalışanlar ve kapıcılar bu sınıfa dahil oldu. Asgari ücret desteğinden artık bu çalışanlar için de işverenler faydalanabilecekler.

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Asgari ücret desteğinin ayrıntıları belli oldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

SGK yılın ikinci altı ayı için işçiye 500 TL destekte bulunacak. Bu destek daha önce 400 TL'ydi. Asgari ücretin yükseltilmesi ile birlikte artık 500 TL destekten faydalanacaklar.

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Asgari ücret desteğinin ayrıntıları belli oldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

'DESTEKTEN TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN FAYDALANILIYOR'

Milliyet'te yer alan habere göre; Asgari ücret desteğinden sadece asgari ücretli çalışanlar değil işverenler tüm çalışanlar için faydalanabiliyor. Burada kasıt üst sınırın asgari ücretle sınırlandırılmış olmasıdır.

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Asgari ücret desteğinin ayrıntıları belli oldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

İşveren bir asgari ücretli çalışan için de bu destekten faydalanabiliyor, asgari ücretin çok daha üzerinde çalışanlar içinde bu destekten yararlanabiliyor.