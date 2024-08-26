26 Ağustos 2024, Pazartesi
Kullanılmayan yıllık izinler yanar mı? Çalışan herkesi ilgilendiriyor! İşte 7 soruda yıllık izin rehberi
Ağustos ayının bitimine günler kala, yüz binlerce çalışan yıllık izin haklarının tamamını bitiremedi. Bazen iş yoğunluğu bazen de kişinin talebi üzerine kullanılmayan yıllık izinlerle ilgili birçok merak edilen konu bulunuyor. Peki yıl sonuna kadar kullanılmayan yıllık izinler yanar mı? Yıllık izinlerde zamanaşımı var mı? İstifa edene izinlerinin parası ödenir mi? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.08.2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 06:59