Kullanılmayan yıllık izinler yanar mı? Çalışan herkesi ilgilendiriyor! İşte 7 soruda yıllık izin rehberi

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre 1 yıldan 5 yıla kadar kıdemi olan işçilerin en az 14 gün, 5 yıldan çok 15 yıldan az olan işçilerin en az 20 gün, 15 yıl ve daha çok olanların ise en az 26 gün izin hakkı bulunuyor.