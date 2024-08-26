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Kullanılmayan yıllık izinler yanar mı? Çalışan herkesi ilgilendiriyor! İşte 7 soruda yıllık izin rehberi

Ağustos ayının bitimine günler kala, yüz binlerce çalışan yıllık izin haklarının tamamını bitiremedi. Bazen iş yoğunluğu bazen de kişinin talebi üzerine kullanılmayan yıllık izinlerle ilgili birçok merak edilen konu bulunuyor. Peki yıl sonuna kadar kullanılmayan yıllık izinler yanar mı? Yıllık izinlerde zamanaşımı var mı? İstifa edene izinlerinin parası ödenir mi? İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.08.2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 06:59
Kullanılmayan yıllık izinler yanar mı? Çalışan herkesi ilgilendiriyor! İşte 7 soruda yıllık izin rehberi

İşçilerin kaç gün izin yapacakları mevcut iş yerlerindeki kıdemlerine göre belirleniyor.

Kullanılmayan yıllık izinler yanar mı? Çalışan herkesi ilgilendiriyor! İşte 7 soruda yıllık izin rehberi

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre 1 yıldan 5 yıla kadar kıdemi olan işçilerin en az 14 gün, 5 yıldan çok 15 yıldan az olan işçilerin en az 20 gün, 15 yıl ve daha çok olanların ise en az 26 gün izin hakkı bulunuyor.

Kullanılmayan yıllık izinler yanar mı? Çalışan herkesi ilgilendiriyor! İşte 7 soruda yıllık izin rehberi

18 yaşından küçükler ve 50 yaşından büyükler ise her durumda 20 günden az izin yapmıyor. Sözleşmelerle bu süreler artırılabiliyor.

Kullanılmayan yıllık izinler yanar mı? Çalışan herkesi ilgilendiriyor! İşte 7 soruda yıllık izin rehberi

İzinler, ilk bölümü 10 günden az olmamak kaydıyla istenildiği kadar bölünebiliyor.

Kullanılmayan yıllık izinler yanar mı? Çalışan herkesi ilgilendiriyor! İşte 7 soruda yıllık izin rehberi

MAZERET İZİNLERİ, RESMİ TATİLLER DÜŞÜLÜR MÜ?
Mazeret izinleri yıllık izinden düşülemez. Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram ve genel tatiller izin süresinden sayılmaz. Yani resmi tatiller yıllık izne denk geliyorsa, yıllık izin süresinden düşülemez.