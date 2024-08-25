Ve Netleşti: 10.250 TL üstü ve 28.900 TL altı maaş alana yatacak! Liste geldi, 22.000 TL o tarihlerde...

İng Bank

İng Bank, emekli maaşına göre şu promosyonları sunuyor:

10.000 TL'ye kadar maaşlar için 6.250 TL

10.000 TL – 15.000 TL maaşlar için 10.000 TL

15.000 TL – 20.000 TL maaşlar için 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaşlar için 15.000 TL

Ek olarak, Otomatik Fatura Talimatı verilen hesaplara 3.000 TL'ye kadar ek promosyon fırsatı sunarak toplamda 18.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.