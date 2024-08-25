25 Ağustos 2024, Pazar
Ve Netleşti: 10.250 TL üstü ve 28.900 TL altı maaş alana yatacak! Liste geldi, 22.000 TL o tarihlerde...
Emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının artışı, emekli promosyon ödemelerinde de önemli değişikliklere yol açtı. Merkez Bankası'nın enflasyon beklentileri ve piyasa tahminlerinin ardından, ocakta yapılacak zam oranlarının yükseldiği gözlemlendi. Bu gelişme, emekli vatandaşların banka promosyonlarını araştırmalarını artırdı. Şu anda en yüksek emekli promosyon tutarının 24 bin TL'ye kadar çıktığı belirtilirken, 13 bankanın sunduğu promosyon tutarları da merak konusu oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 25.08.2024 12:27 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 12:27