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Haberler Galeri Ve Netleşti: 10.250 TL üstü ve 28.900 TL altı maaş alana yatacak! Liste geldi, 22.000 TL o tarihlerde...

Ve Netleşti: 10.250 TL üstü ve 28.900 TL altı maaş alana yatacak! Liste geldi, 22.000 TL o tarihlerde...

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının artışı, emekli promosyon ödemelerinde de önemli değişikliklere yol açtı. Merkez Bankası'nın enflasyon beklentileri ve piyasa tahminlerinin ardından, ocakta yapılacak zam oranlarının yükseldiği gözlemlendi. Bu gelişme, emekli vatandaşların banka promosyonlarını araştırmalarını artırdı. Şu anda en yüksek emekli promosyon tutarının 24 bin TL'ye kadar çıktığı belirtilirken, 13 bankanın sunduğu promosyon tutarları da merak konusu oldu. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.08.2024 12:27 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 12:27
Ve Netleşti: 10.250 TL üstü ve 28.900 TL altı maaş alana yatacak! Liste geldi, 22.000 TL o tarihlerde...

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının artması, emekli promosyon tutarlarını da etkiledi ve bu durum emeklilerin promosyon kampanyalarına olan ilgisini artırdı. Yeni hesaplamalar sonucunda emekli maaşlarındaki artış, promosyon ödemelerinde de belirleyici oldu. Şu anda en yüksek emekli promosyon tutarının 24 bin TL'ye kadar çıktığı görülüyor. Diğer banka promosyonları ise merakla araştırılıyor. İşte, dikkat çeken 13 bankanın sunduğu promosyon tutarları…

Ve Netleşti: 10.250 TL üstü ve 28.900 TL altı maaş alana yatacak! Liste geldi, 22.000 TL o tarihlerde...

Garanti Bankası

Garanti BBVA, emekli maaşına göre şu promosyonları sağlıyor:

10.000 TL'ye kadar maaşlar için 6.250 TL
10.000 – 15.000 TL arasında maaşlar için 10.000 TL
15.000 – 20.000 TL arasında maaşlar için 12.500 TL
20.000 TL ve üstü maaşlar için 15.000 TL

Ve Netleşti: 10.250 TL üstü ve 28.900 TL altı maaş alana yatacak! Liste geldi, 22.000 TL o tarihlerde...

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, SGK emeklilerine 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sunuyor.

Halkbank

Halkbank, 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden SGK emeklilerine şu promosyonları sunuyor:

10.000 TL – 14.999 TL maaşlar için 8.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL maaşlar için 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL

Ve Netleşti: 10.250 TL üstü ve 28.900 TL altı maaş alana yatacak! Liste geldi, 22.000 TL o tarihlerde...

İng Bank

İng Bank, emekli maaşına göre şu promosyonları sunuyor:

10.000 TL'ye kadar maaşlar için 6.250 TL
10.000 TL – 15.000 TL maaşlar için 10.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL maaşlar için 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaşlar için 15.000 TL

Ek olarak, Otomatik Fatura Talimatı verilen hesaplara 3.000 TL'ye kadar ek promosyon fırsatı sunarak toplamda 18.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Ve Netleşti: 10.250 TL üstü ve 28.900 TL altı maaş alana yatacak! Liste geldi, 22.000 TL o tarihlerde...

DenizBank

DenizBank, 3 yıl boyunca emekli maaşını bankadan almayı taahhüt eden müşterilerine aşağıdaki promosyonları sağlıyor:

0 – 9.999 TL maaşlar için 5.000 TL
10.000 TL – 14.999 TL maaşlar için 8.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL maaşlar için 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL