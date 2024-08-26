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Haberler Galeri Hal Yasası neden çıkmıyor? Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde reçetesi yazılmıştı! 6 yıl oldu unutuldu

Hal Yasası neden çıkmıyor? Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde reçetesi yazılmıştı! 6 yıl oldu unutuldu

Yıllardır üretici ürününü satarken para kazanamazken, tüketici ise aynı ürünü fahiş fiyatlarla sofrasına getiriyor. Aracıların kazandığı düzenle mücadele kapsamında hazırlıkları yapılan "Hal Yasası" henüz çıkmadı. Sabah Gazetesi Günaydın eki yazarlarından Mevlüt Tezel, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda hal yasasının niye çıkmadığı sorusunu yöneltirken, bu durumun üretici ve tüketici üzerinde rahatsızlık yarattığını yazdı. Tezel, Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde bu duruma el atıldığına dikkat çekerken; Albayrak sonrası Hal Yasası'nın unutulduğunu söyledi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.08.2024 08:15 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 08:23
Hal Yasası neden çıkmıyor? Berat Albayrak’ın bakanlığı döneminde reçetesi yazılmıştı! 6 yıl oldu unutuldu

İşte Mevlüt Tezel'in "6 yıl oldu! Hal yasası neden çıkmıyor?" başlıklı yazısı

Çiftçilerin isyanından haberdar mısınız?
Örneğin Konya'da çiftçilik yapan ziraat mühendisi vatandaş "Domatesin maliyeti 5.5 lira.
Hal çetesinin bana verdiği teklif 5 lira. Bu domates sizin mutfağınıza 25 liraya gelecek" diye isyan ediyor.

Hal Yasası neden çıkmıyor? Berat Albayrak’ın bakanlığı döneminde reçetesi yazılmıştı! 6 yıl oldu unutuldu

Urfa'da Antep fıstığı üreticisi "Tarlada fıstığın kilosu 70 TL ama siz 600 TL'ye alıyorsunuz" diyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel bile hükümete yüklenmek yerine "Tarlaya gittim sordum, taze fasulyenin kilosu 8 TL. Eşim pazarda 120 TL'ye alıyor. Nakliye ve giderlerle izah edilmez bu" diyor.

Hal Yasası neden çıkmıyor? Berat Albayrak’ın bakanlığı döneminde reçetesi yazılmıştı! 6 yıl oldu unutuldu

Balıkesir'den Konya'ya, Maraş'tan Bandırma'ya birçok ilde çiftçi, köylü isyanda. Traktörleriyle yolları kapatıyorlar, protesto gösterileri yapıyorlar.
Mahsullerinin tarlada kaldığını, ürünlerini ürettikleri fiyata bile satamadıklarını, aracı firmaların ve fabrikaların yok pahasına ürünlerini aldıklarını söylüyorlar.
Önerilen paraya kızıp kamyon dolusu kavun karpuzunu halka bedavaya dağıtanlar da var.

Hal Yasası neden çıkmıyor? Berat Albayrak’ın bakanlığı döneminde reçetesi yazılmıştı! 6 yıl oldu unutuldu

Tehlikenin farkında mısınız? Ürettiğinin karşılığını alamayan hatta ürettiği fiyata satamayan çiftçi ekim yapmazsa seneye gıda krizi yaşanabilir!
Tarlada ucuz olan ürünün pazar, manav ve marketlerde yüksek fiyata satılmasını çok tartıştık.

Hal Yasası neden çıkmıyor? Berat Albayrak’ın bakanlığı döneminde reçetesi yazılmıştı! 6 yıl oldu unutuldu

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