26 Ağustos 2024, Pazartesi
Hal Yasası neden çıkmıyor? Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde reçetesi yazılmıştı! 6 yıl oldu unutuldu
Yıllardır üretici ürününü satarken para kazanamazken, tüketici ise aynı ürünü fahiş fiyatlarla sofrasına getiriyor. Aracıların kazandığı düzenle mücadele kapsamında hazırlıkları yapılan "Hal Yasası" henüz çıkmadı. Sabah Gazetesi Günaydın eki yazarlarından Mevlüt Tezel, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda hal yasasının niye çıkmadığı sorusunu yöneltirken, bu durumun üretici ve tüketici üzerinde rahatsızlık yarattığını yazdı. Tezel, Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde bu duruma el atıldığına dikkat çekerken; Albayrak sonrası Hal Yasası'nın unutulduğunu söyledi.
Giriş Tarihi: 26.08.2024 08:15 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 08:23