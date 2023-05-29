KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 2023! Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Büyükbaş, dana, tosun, koyun, kuzu...DİYANET vekaletle kurban kesim bedeli!

Erbaş, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.