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Haberler Galeri KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 2023! Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Büyükbaş, dana, tosun, koyun, kuzu...DİYANET vekaletle kurban kesim bedeli!

KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 2023! Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Büyükbaş, dana, tosun, koyun, kuzu...DİYANET vekaletle kurban kesim bedeli!

Diyanet kurbanlık fiyatları 2023! Kurban Bayramı'na sayılı günler kala dini vazifesini yerine getirmek isteyenler fiyat araştırması yapıyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2023 yılı yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedelini sosyal medya hesabından duyurdu. Peki küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar kaç TL? İşte, dana, koyun, tosun fiyatları...

Giriş Tarihi: 29.05.2023 16:23 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 16:23
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KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 2023! Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Büyükbaş, dana, tosun, koyun, kuzu...DİYANET vekaletle kurban kesim bedeli!

Kurbanlık fiyatları listesi, Kurban Bayramı sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. Diyanet tarafından yapılan açıklama sonrası 2023 kurban kesim bedelinin yurt içi ve yurt dışı fiyatları belli oldu. Peki, küçükbaş büyükbaş kurbanlık kaç TL?, Vekaletle kurbanlık fiyatı ne kadar? İşte, haberin ayrıntıları...

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KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 2023! Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Büyükbaş, dana, tosun, koyun, kuzu...DİYANET vekaletle kurban kesim bedeli!

2023 VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

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KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 2023! Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Büyükbaş, dana, tosun, koyun, kuzu...DİYANET vekaletle kurban kesim bedeli!

Buna göre; Ülkemizde 2023 kurban kesim bedeli 5 bin 960 lira olarak belirlenirken, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olarak açıklandı.

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KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 2023! Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Büyükbaş, dana, tosun, koyun, kuzu...DİYANET vekaletle kurban kesim bedeli!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonuna ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu.

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KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 2023! Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Büyükbaş, dana, tosun, koyun, kuzu...DİYANET vekaletle kurban kesim bedeli!

Erbaş, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.