Kritik tarih! İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? 2021 fesih yasağı son gün ne zaman? Hile yapana ceza

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Kovid-19 ile mücadele kapsamında çalışan işçileri korumak için bazı kararlar alınmıştı. Bu yasakla birlikte iş hukukundaki normal fesih sisteminden farklı bir süreç işlemeye başladı. Fesih yasağının biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? 2021 fesih yasağı son gün ne zaman? Fesih yasağı sürecinde işten çıkarma nasıl olur? İşte merak edilenler...