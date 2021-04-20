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Kritik tarih! İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? 2021 fesih yasağı son gün ne zaman? Hile yapana ceza

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Kovid-19 ile mücadele kapsamında çalışan işçileri korumak için bazı kararlar alınmıştı. Bu yasakla birlikte iş hukukundaki normal fesih sisteminden farklı bir süreç işlemeye başladı. Fesih yasağının biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? 2021 fesih yasağı son gün ne zaman? Fesih yasağı sürecinde işten çıkarma nasıl olur? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 20.04.2021 16:05
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Kritik tarih! İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? 2021 fesih yasağı son gün ne zaman? Hile yapana ceza

İşten çıkarma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yeni tip koronavirüs salgını hayatın her alanında yeni alışkanlıklara neden oldu. Bu süreçte çalışan işçilerin korunması için fesih yasağı uygulaması hayata geçirildi. 17 Mart'ta sona ermesi beklenen işten çıkarma yasağının süresi uzatıldı. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? 2021 fesih yasağı son gün ne zaman? Fesih yasağı sürecinde işten çıkarma nasıl olur? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kritik tarih! İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? 2021 fesih yasağı son gün ne zaman? Hile yapana ceza

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı. Buna göre, işten çıkarma yasağı 17 Mayıs'ta sona erecek.

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Kritik tarih! İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? 2021 fesih yasağı son gün ne zaman? Hile yapana ceza

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılması düzenlendi.

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Kritik tarih! İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? 2021 fesih yasağı son gün ne zaman? Hile yapana ceza

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.

Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti.

Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

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Kritik tarih! İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? 2021 fesih yasağı son gün ne zaman? Hile yapana ceza

FESİH YASAĞI SÜRECİNDE İŞTEN ÇIKARMA OLUR MU?

Fesih yasağı süresince işten çıkarma nasıl olur? Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle; Pandemiyle birlikte hayatımıza giren fesih yasağı geçtiğimiz yıl ilk kez uygulanmıştı.