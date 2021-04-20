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Haberler Galeri Emekliye çifte bayram! SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 Ramazan Bayramı ikramiyeleri...

Emekliye çifte bayram! SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 Ramazan Bayramı ikramiyeleri...

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği bayram ikramiyesinde geri sayım başladı. Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken, gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. İkramiye tarihlerinin yanı sıra en çok merak edilenlerden biri de ikramiye zammı oldu. İkramiyelerde enflasyon oranına göre artış yaşanması bekleniyor. Peki, SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 Ramazan Bayramı ikramiyeleri hangi tarihte ödenecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 20.04.2021 11:45 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 11:45
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Emekliye çifte bayram! SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 Ramazan Bayramı ikramiyeleri...

Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? On bir ayın sultanı Ramazan ayı idrak ediliyor. Ramazan ayı ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de bayram ikramiyesi oldu. Emeklilerin yakından takip ettiği ikramiye ödeme tarihleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ödeme takviminin yanı sıra ikramiyelerde artış da gündemde. Peki, SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 Ramazan Bayramı ikramiyeleri hangi tarihte ödenecek? İkramiye artışı olacak mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye çifte bayram! SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 Ramazan Bayramı ikramiyeleri...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ramazan Bayramı bu yıl 13-15 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Ramazan Bayramı ikramiyesi için ise kritik tarih 10-12 Mayıs. Bayram ikramiyesinin bu tarihler aralığında yatırılması bekleniyor. Tam tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak.

Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi öngörülüyor.

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Emekliye çifte bayram! SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 Ramazan Bayramı ikramiyeleri...

İKRAMİYELERE ZAM TALEBİ

İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Bu yıl enflasyon oranında emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması beklentiler arasında.

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Emekliye çifte bayram! SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 Ramazan Bayramı ikramiyeleri...

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca emekli gözünü Ramazan Bayramı ikramiyesine çevirirken; 1.000 liralık ödemeye '6 ayda bir enflasyon zammı yapılması' teklif edildi. Buna göre ikramiyenin 1.083 lira olması tahminler arasında. Ancak hangi enflasyon oranı uygulanacağı henüz netleşmediği için zamlı ikramiyenin ne kadar olacağı da şimdilik bilinmiyor.

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Emekliye çifte bayram! SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 Ramazan Bayramı ikramiyeleri...

İşte emeklileri yakından ilgilendiren bayram ikramiyesinin detayları.

2018 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi, emekliler için ek gelir oldu. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alan emekliler, gözünü bu yılın ödemelerine çevirdi.

Ramazan Bayramı ikramiyesi heyecanla beklenirken, tutarda artış talepleri gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği, "Nasıl maaşlara 6 ayda bir enflasyon oranında zam yapılıyorsa, ikramiyelere de bu zam yansıtılmalı" açıklaması yaptı.