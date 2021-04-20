Emekliye çifte bayram! SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 Ramazan Bayramı ikramiyeleri...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ramazan Bayramı bu yıl 13-15 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Ramazan Bayramı ikramiyesi için ise kritik tarih 10-12 Mayıs. Bayram ikramiyesinin bu tarihler aralığında yatırılması bekleniyor. Tam tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak.

Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi öngörülüyor.