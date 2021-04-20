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Emekliye çifte bayram! SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 Ramazan Bayramı ikramiyeleri...
Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği bayram ikramiyesinde geri sayım başladı. Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken, gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. İkramiye tarihlerinin yanı sıra en çok merak edilenlerden biri de ikramiye zammı oldu. İkramiyelerde enflasyon oranına göre artış yaşanması bekleniyor. Peki, SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 Ramazan Bayramı ikramiyeleri hangi tarihte ödenecek? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 20.04.2021 11:45 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 11:45
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