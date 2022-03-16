KRİTİK GÜN! 3600 ek gösterge düzenlemesi içeriği: Hangi memurları kapsıyor? Ne zaman Meclis’e gelecek? Maaş, ikramiye...

3600 ek gösterge içeriğinde neler var? Yüz binlerce kamu çalışanının heyecanla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde ikinci toplantı bugün yapılacak. Memur maaşı, kamu emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin 3600'e çıkarılmasının ardından maaşlarda nasıl bir atış olacağı merak ediliyor. Peki, 3600 ek gösterge düzenlemesi içeriği neler? Hangi memurları kapsıyor? Ne zaman Meclis'e gelecek? İşte son gelişmeler...