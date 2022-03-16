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Haberler Galeri KRİTİK GÜN! 3600 ek gösterge düzenlemesi içeriği: Hangi memurları kapsıyor? Ne zaman Meclis'e gelecek? Maaş, ikramiye...

KRİTİK GÜN! 3600 ek gösterge düzenlemesi içeriği: Hangi memurları kapsıyor? Ne zaman Meclis'e gelecek? Maaş, ikramiye...

3600 Ek Gösterge Komisyonu ikinci toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Yüz binlerce memurun yakından takip ettiği ek gösterge düzenlemesinde son gelişmeler merak ediliyor. 3600 ek göstergenin verileceği kadro ve unvanlara dair müzakerelerin sürdürüleceği toplantının detayları merak edilirken, düzenleme ile memur maaşlarında nasıl bir artış olacağı araştırılıyor. Peki, 3600 ek gösterge düzenlemesi içeriği neler? Hangi memurları kapsıyor? Ne zaman Meclis'e gelecek? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.03.2022 09:18
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KRİTİK GÜN! 3600 ek gösterge düzenlemesi içeriği: Hangi memurları kapsıyor? Ne zaman Meclis’e gelecek? Maaş, ikramiye...

3600 ek gösterge içeriğinde neler var? Yüz binlerce kamu çalışanının heyecanla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde ikinci toplantı bugün yapılacak. Memur maaşı, kamu emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin 3600'e çıkarılmasının ardından maaşlarda nasıl bir atış olacağı merak ediliyor. Peki, 3600 ek gösterge düzenlemesi içeriği neler? Hangi memurları kapsıyor? Ne zaman Meclis'e gelecek? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KRİTİK GÜN! 3600 ek gösterge düzenlemesi içeriği: Hangi memurları kapsıyor? Ne zaman Meclis’e gelecek? Maaş, ikramiye...

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ İÇERİĞİ

Tüm unvanlar bütüncül anlayışla inceleniyor.

Hiyerarşi, unvan, sorumluluk, görevin önemi belirleyici.

Yardımcı hizmetler sınıfı göstergeye kavuşacak.

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KRİTİK GÜN! 3600 ek gösterge düzenlemesi içeriği: Hangi memurları kapsıyor? Ne zaman Meclis’e gelecek? Maaş, ikramiye...

Şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak.

Üst kademe yöneticilere yeni ek gösterge verilecek.

Üniversite yöneticilerinin ek göstergesi düzenlenecek.

Mahalli idare yöneticileri de kapsama alındı.

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KRİTİK GÜN! 3600 ek gösterge düzenlemesi içeriği: Hangi memurları kapsıyor? Ne zaman Meclis’e gelecek? Maaş, ikramiye...

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

Toplantıda, Hükümet ve Memur-Sen yetkilileri, 3600 ek göstergenin verileceği kadro ve unvanlara dair müzakerelerini sürdürecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600'de büyük ve önemli bir adım atacağız. Kamu personeli arasındaki adaletsizlik duygusunu ortadan kaldıran bir düzenlemeyle beklentileri karşılayacağımıza inanıyorum" demişti.

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KRİTİK GÜN! 3600 ek gösterge düzenlemesi içeriği: Hangi memurları kapsıyor? Ne zaman Meclis’e gelecek? Maaş, ikramiye...

MEMUR-SEN'DEN AÇIKLAMA

Ek gösterge rakamlarının kadro, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterdiğini belirten Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, ek göstergenin yüksek olmasının emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geldiğine dikkati çekti.