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KRİTİK GÜN! 3600 ek gösterge düzenlemesi içeriği: Hangi memurları kapsıyor? Ne zaman Meclis'e gelecek? Maaş, ikramiye...
3600 Ek Gösterge Komisyonu ikinci toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Yüz binlerce memurun yakından takip ettiği ek gösterge düzenlemesinde son gelişmeler merak ediliyor. 3600 ek göstergenin verileceği kadro ve unvanlara dair müzakerelerin sürdürüleceği toplantının detayları merak edilirken, düzenleme ile memur maaşlarında nasıl bir artış olacağı araştırılıyor. Peki, 3600 ek gösterge düzenlemesi içeriği neler? Hangi memurları kapsıyor? Ne zaman Meclis'e gelecek? İşte son gelişmeler...