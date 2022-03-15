HaberlerGaleri👉 Maaşlara %65'e yakın zam! Taslak hazırlandı, güncel maaş listesi şekilleniyor! Memur maaşı, emekli aylığı ve ikramiyesi...
👉 Maaşlara %65'e yakın zam! Taslak hazırlandı, güncel maaş listesi şekilleniyor! Memur maaşı, emekli aylığı ve ikramiyesi...
3600 ek gösterge için kritik ikinci toplantının tarihi netleşti. Milyonlarca memur ve emekli maaşlarını yakından ilgilendiren görüşmelerde artık sona gelindi. 3600 ek gösterge düzenlemesiyle beraber tazminat yansıtma oranı yükselecek, bütün unvanlarda düzenleme yapılacak ve en düşük maaş yüzde 65 artacak. Gelişmeler ışığında güncel maaş listesi merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışmaların ne aşamada olduğu ve toplantıdan çıkacak kararları duyuracak. Peki, 3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge kimleri, hangi meslek gruplarını kapsayacak?