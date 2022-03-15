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Haberler Galeri 👉 Maaşlara %65'e yakın zam! Taslak hazırlandı, güncel maaş listesi şekilleniyor! Memur maaşı, emekli aylığı ve ikramiyesi...

👉 Maaşlara %65'e yakın zam! Taslak hazırlandı, güncel maaş listesi şekilleniyor! Memur maaşı, emekli aylığı ve ikramiyesi...

3600 ek gösterge için kritik ikinci toplantının tarihi netleşti. Milyonlarca memur ve emekli maaşlarını yakından ilgilendiren görüşmelerde artık sona gelindi. 3600 ek gösterge düzenlemesiyle beraber tazminat yansıtma oranı yükselecek, bütün unvanlarda düzenleme yapılacak ve en düşük maaş yüzde 65 artacak. Gelişmeler ışığında güncel maaş listesi merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışmaların ne aşamada olduğu ve toplantıdan çıkacak kararları duyuracak. Peki, 3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge kimleri, hangi meslek gruplarını kapsayacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2022 20:45 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022 20:45
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👉 Maaşlara %65’e yakın zam! Taslak hazırlandı, güncel maaş listesi şekilleniyor! Memur maaşı, emekli aylığı ve ikramiyesi...

Maaşlara %65'e yakın zam. Taslak hazırlandı, güncel maaş listesi şekilleniyor. Memur maaşı, emekli aylığı ve ikramiyesi... Milyonlarca memur ve emeklinin uzun süredir yakından takip ettiği 3600 ek gösterge için taslak çalışmalarında sona gelindi. Bu kapsamda ek gösterge için kritik 2. toplantı 16 Mart Çarşamba günü yapılacak. Kamuda 4 milyon çalışanın gelirini, aylığını etkileyecek ek gösterge düzenlemesiyle kamuda dengeler değişirken personel rejiminde de büyük bir dönüşüm yaşanacak. Taslakta gelinen son aşama ve güncel maaş tablosu merak ediliyor. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. Peki, 3600 ek gösterge sonrasında maaşlar ne kadar olacak?

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👉 Maaşlara %65’e yakın zam! Taslak hazırlandı, güncel maaş listesi şekilleniyor! Memur maaşı, emekli aylığı ve ikramiyesi...

MEMUR MAAŞI, EMEKLİ AYLIĞI VE EMEKLİ İKRAMİYELERİ...

1995 yılında 657 sayılı yasanın ekli cetvelinde belirlenen ek gösterge rakamları zamanla yapılan değişikliklerle farklılıklar göstermeye başladı. Memurların maaşlarının belirlenmesinde kullanılan parametrelerden birisi olan ek gösterge aynı zamanda emekli maaşını ve emekli ikramiyelerini de belirliyor.

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👉 Maaşlara %65’e yakın zam! Taslak hazırlandı, güncel maaş listesi şekilleniyor! Memur maaşı, emekli aylığı ve ikramiyesi...

1995 yılından bu yana zaman zaman yapılan değişikliklerle ile çeşitli meslek gruplarında ek göstergeler artırıldı. Ancak bu durum sistemde adaletsizliklere de yol açtı. Şube müdürü daha az gösterge alırken altında çalışan memurlar yüksek göstergede kaldı.

Yapılan düzenleme ile bu düzensizliklerin tarihe karışması amaçlanıyor. Sorunun çözümü için 15'e yakın alternatifli taslaklar hazırlandı. Sendikalar ile yapılan uzlaşı çerçevesinde ek gösterge konusu bütüncül bir yaklaşımla masaya yatırılıyor.

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👉 Maaşlara %65’e yakın zam! Taslak hazırlandı, güncel maaş listesi şekilleniyor! Memur maaşı, emekli aylığı ve ikramiyesi...

KOORDİNATÖRLÜK BAKAN BİLGİN'DE

Çalışmalar sırasında işin teknik kısmı ve kapsamı belirlenirken Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı da ek gösterge konusunda bütçe açısından alternatifli çalışmalar hazırlıyor. Bakanlık bürokratları 657 sayılı Kanunun (I) ve (II) sayılı cetvelleri inceleyerek devlet teşkilatında hiyerarşik yapı içerinde yer alan unvanların ek göstergeleri belirleniyor.

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👉 Maaşlara %65’e yakın zam! Taslak hazırlandı, güncel maaş listesi şekilleniyor! Memur maaşı, emekli aylığı ve ikramiyesi...

KİMLER KATILIYOR?

*657 sayılı Kanunun (I) ve (II) sayılı cetvelleri incelendiğinde ek gösterge rakamlarının kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konuma göre belirleniyor.

*16 Mart 2022 tarihinde Sendikalar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri bir araya gelecek. Memursen'in tüm kamu çalışanlarına yönelik talepleri sunması bekleniyor. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ,Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü temsilcilerinin hazır olması bekleniyor