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Kripto parası olanlar dikkat: Türkiye yasak kararını konuşuyor! Peki bundan sonra ne olacak?

Merkez Bankası'nın aldığı kararla 'kripto para' olarak bilinen Bitcoin gibi elektronik paralar Türkiye'de ödeme aracı olarak kullanılamayacak. Kripto paraların alım - satımı ve kripto para borsaları yasak kapsamında değil ancak bu alanda iş modeli geliştirilmesine de engel getiriliyor.

Giriş Tarihi: 17.04.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 10:20
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Kripto parası olanlar dikkat: Türkiye yasak kararını konuşuyor! Peki bundan sonra ne olacak?

Merkez Bankası'nın 30 Nisan'da yürürlüğe girecek düzenlemesiyle, kripto paralar Türkiye'de ödeme aracı olarak kullanılamayacak. Kripto paraların alım - satımına ise yasak getirilmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kripto parası olanlar dikkat: Türkiye yasak kararını konuşuyor! Peki bundan sonra ne olacak?

Kripto varlıkların kullanılacağı iş modellerinin geliştirilmesine de engel koyan yönetmelikle, bu alandaki teknoloji yatırımlarının da beklemeye alınacağı tahmin ediliyor.

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Kripto parası olanlar dikkat: Türkiye yasak kararını konuşuyor! Peki bundan sonra ne olacak?

Merkez Bankası'nın, "Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle, "kripto varlık" tanımı yapıldı.

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Kripto parası olanlar dikkat: Türkiye yasak kararını konuşuyor! Peki bundan sonra ne olacak?

Kripto varlık; "dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıklar" olarak tanımlandı.

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Kripto parası olanlar dikkat: Türkiye yasak kararını konuşuyor! Peki bundan sonra ne olacak?

Aracılık olmayacak
Yönetmeliğe göre, kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.