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Kripto parası olanlar dikkat: Türkiye yasak kararını konuşuyor! Peki bundan sonra ne olacak?
Merkez Bankası'nın aldığı kararla 'kripto para' olarak bilinen Bitcoin gibi elektronik paralar Türkiye'de ödeme aracı olarak kullanılamayacak. Kripto paraların alım - satımı ve kripto para borsaları yasak kapsamında değil ancak bu alanda iş modeli geliştirilmesine de engel getiriliyor.
Giriş Tarihi: 17.04.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 10:20
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