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Bankada hesabı olanlar dikkat! Bu mesajı atarak tuzağa düşürüyorlar! Tüm birikim ve yatırımlarınız...

Bankada hesabı olan milyonlarca vatandaşa uzman isimler tarafından uyarılar gelmeye devam ediyor. Dolandırıcıların kullandıkları bu yöntem ise ağızları açık bıraktı. Eğer bu tarz mesajlara maruz kalırsanız dikkat etmeli ve yetkililere bildirmeniz faydanıza olacaktır. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, dolandırıcıların son dönemde 'kargo gönderim ücreti' bahanesiyle telefondan kısa mesaj gönderdiği kişileri kandırmaya çalıştığını dile getirdi.Gündüz, mesajın gönderildiği numarayla irtibat kurulması halinde kişilerin dolandırılma riskiyle karşı karşıya kalacağını anlatarak vatandaşlara dolandırıcıların taktikleri detayları paylaştı.

Giriş Tarihi: 16.04.2021 23:48
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Bankada hesabı olanlar dikkat! Bu mesajı atarak tuzağa düşürüyorlar! Tüm birikim ve yatırımlarınız...
Bankada hesabı olanlar dikkat! Bu mesajı atarak tuzağa düşürüyorlar! Tüm birikim ve yatırımlarınız...

Bankada hesabı olanlar dikkat... Bu mesajı atarak tuzağa düşürüyorlar. Tüm birikim ve yatırımlarınız yanabilir. Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı duyanları şaşırtıyor. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, dolandırıcıların, son dönemde 'kargo gönderim ücretinin faiziyle ödenmemesi halinde icra takibi başlatılacağı' yazılı telefon mesajı gönderdiği kişileri tuzağa düşürmeye çalıştığını söyledi. "Lütfen en kısa sürede bizimle 08.30- 17.30 mesai saatleri içerisinde iletişime geçmeniz rica olunur" yazılı mesaj geldiğini anlatan Gündüz, bu mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak vatandaşları uyardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankada hesabı olanlar dikkat! Bu mesajı atarak tuzağa düşürüyorlar! Tüm birikim ve yatırımlarınız...
Bankada hesabı olanlar dikkat! Bu mesajı atarak tuzağa düşürüyorlar! Tüm birikim ve yatırımlarınız...

DOLANDIRICILARIN 'KARGO GÖNDERİM ÜCRETİ' TUZAĞI

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, dolandırıcıların, son dönemde 'kargo gönderim ücretinin faiziyle ödenmemesi halinde icra takibi başlatılacağı' yazılı telefon mesajı gönderdiği kişileri tuzağa düşürmeye çalıştığını söyledi.

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Bankada hesabı olanlar dikkat! Bu mesajı atarak tuzağa düşürüyorlar! Tüm birikim ve yatırımlarınız...
Bankada hesabı olanlar dikkat! Bu mesajı atarak tuzağa düşürüyorlar! Tüm birikim ve yatırımlarınız...

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, dolandırıcıların son dönemde 'kargo gönderim ücreti' bahanesiyle telefondan kısa mesaj gönderdiği kişileri kandırmaya çalıştığını dile getirdi.

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Bankada hesabı olanlar dikkat! Bu mesajı atarak tuzağa düşürüyorlar! Tüm birikim ve yatırımlarınız...
Bankada hesabı olanlar dikkat! Bu mesajı atarak tuzağa düşürüyorlar! Tüm birikim ve yatırımlarınız...

Derneğe ulaşan şikayetlerde, kişilerin telefonuna, 'Tüketici kanununa aykırı davranarak almadığınız kargonuz sebebi ile firmanın oluşan kargo gönderim bedeli ve zararından dolayı faiz, avukat, vekalet ücreti, dosya masrafları eklenerek icra takibi başlatılacaktır.

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Bankada hesabı olanlar dikkat! Bu mesajı atarak tuzağa düşürüyorlar! Tüm birikim ve yatırımlarınız...
Bankada hesabı olanlar dikkat! Bu mesajı atarak tuzağa düşürüyorlar! Tüm birikim ve yatırımlarınız...

Bu aşamada banka hesapları, taşınır taşınmaz mallarınız ve evinize icra marifeti ile haciz işlemi yapılabilir.