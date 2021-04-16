Bankada hesabı olanlar dikkat! Bu mesajı atarak tuzağa düşürüyorlar! Tüm birikim ve yatırımlarınız...

Bankada hesabı olan milyonlarca vatandaşa uzman isimler tarafından uyarılar gelmeye devam ediyor. Dolandırıcıların kullandıkları bu yöntem ise ağızları açık bıraktı. Eğer bu tarz mesajlara maruz kalırsanız dikkat etmeli ve yetkililere bildirmeniz faydanıza olacaktır. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, dolandırıcıların son dönemde 'kargo gönderim ücreti' bahanesiyle telefondan kısa mesaj gönderdiği kişileri kandırmaya çalıştığını dile getirdi.Gündüz, mesajın gönderildiği numarayla irtibat kurulması halinde kişilerin dolandırılma riskiyle karşı karşıya kalacağını anlatarak vatandaşlara dolandırıcıların taktikleri detayları paylaştı.