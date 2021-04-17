Müjdeli haber! 17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nisan ayı evde bakım parası yatan iller güncel liste

Yüz binlerce kişinin faydalandığı evde bakım yardımı ödemeleri devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödenen evde bakım maaşı ödemelerinin bu ayki ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. İl bazında yatırılan ödemelerin bugün hangi illere yatırıldığı merak ediliyor. Peki, 17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 2021 Nisan ayı evde bakım parası yatan iller güncel liste...