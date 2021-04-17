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Haberler Galeri Müjdeli haber! 17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nisan ayı evde bakım parası yatan iller güncel liste

Müjdeli haber! 17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nisan ayı evde bakım parası yatan iller güncel liste

17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Türkiye'de 521 bin kişi engelli evde bakım yardımından, 720 bin kişi de engelli aylığından faydalanıyor. Evde bakım yardımı ödemesi her ay belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Nisan ayına ilişkin ödemelerin hangi illere yatırıldığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden güncel listeyi araştırıyor. Peki, 17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 2021 Nisan ayı evde bakım parası yatan iller güncel liste...

Giriş Tarihi: 17.04.2021 10:22
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Müjdeli haber! 17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nisan ayı evde bakım parası yatan iller güncel liste

Yüz binlerce kişinin faydalandığı evde bakım yardımı ödemeleri devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödenen evde bakım maaşı ödemelerinin bu ayki ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. İl bazında yatırılan ödemelerin bugün hangi illere yatırıldığı merak ediliyor. Peki, 17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 2021 Nisan ayı evde bakım parası yatan iller güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müjdeli haber! 17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nisan ayı evde bakım parası yatan iller güncel liste

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

İşte 17 Nisan itibarıyla evde bakım maaşı yatan iller şu şekilde:

Amasya, Kırklareli, Edirne, Bolu, Samsun, Aksaray, Sakarya, Ordu, Hatay, Antalya, Afyonkarahisar, İzmir, Balıkesir, Isparta, Konya, Diyarbakır, Manisa, Uşak, Adıyaman, Gaziantep, Bilecik, Zonguldak, Tekirdağ , Osmaniye, Erzincan, Şanlıurfa.

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Müjdeli haber! 17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nisan ayı evde bakım parası yatan iller güncel liste

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.

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Müjdeli haber! 17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nisan ayı evde bakım parası yatan iller güncel liste

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

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Müjdeli haber! 17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nisan ayı evde bakım parası yatan iller güncel liste

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.