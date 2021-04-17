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Müjdeli haber! 17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nisan ayı evde bakım parası yatan iller güncel liste
17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Türkiye'de 521 bin kişi engelli evde bakım yardımından, 720 bin kişi de engelli aylığından faydalanıyor. Evde bakım yardımı ödemesi her ay belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Nisan ayına ilişkin ödemelerin hangi illere yatırıldığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden güncel listeyi araştırıyor. Peki, 17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 2021 Nisan ayı evde bakım parası yatan iller güncel liste...
Giriş Tarihi: 17.04.2021 10:22
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