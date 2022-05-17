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Kripto para yatırımcıları dikkat! Biri daha çöküşe geçti! Şok etkisinin kapsamı genişliyor

Kripto para piyasalarının çöküşe geçmesini hızlandıran önemli bir gelişme daha yaşandı. Terra'nın çöküşünün ardından bir başka sabitkoin de çöküşe geçti. Kripto varlık piyasasının en popüler sabitkoini Tether'de ise hacim kaybı dikkat çekti. İşte kripto para piyasasında dikkat çeken hareketler...

Giriş Tarihi: 17.05.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 11:45
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Kripto para yatırımcıları dikkat! Biri daha çöküşe geçti! Şok etkisini kapsamı genişliyor
Kripto para yatırımcıları dikkat! Biri daha çöküşe geçti! Şok etkisini kapsamı genişliyor

Kripto varlık piyasasında Terra'nın yarattığı sabitkoin endişesi yeni haberlerle büyüyor. Terra'nın ardından bir başka sabitkoin de 1 doların altına geriledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kripto para yatırımcıları dikkat! Biri daha çöküşe geçti! Şok etkisini kapsamı genişliyor
Kripto para yatırımcıları dikkat! Biri daha çöküşe geçti! Şok etkisini kapsamı genişliyor

Coingecko verilerine göre yaklaşık olarak 63,5 milyon dolarlık hacmi bulunan DEI 60 sentin altına kadar geriledi. DEI'yi çıkaran Deus Finance dolar çıpasına tekrar kavuşmak için çalışmalar yapıldığını belirtti.

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Kripto para yatırımcıları dikkat! Biri daha çöküşe geçti! Şok etkisini kapsamı genişliyor
Kripto para yatırımcıları dikkat! Biri daha çöküşe geçti! Şok etkisini kapsamı genişliyor
Kripto varlık piyasasının en popüler sabitkoini Tether'de ise hacim kaybı dikkat çekiyor. Yatırımcılar geçen hafta Tether'den 7 milyar dolar çekti. CryptoCompare verilerine göre 12 Mayıs'tan bu yana Tether'in piyasa değeri yüzde 9 düşüşle 76 milyar dolara geriledi.
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Kripto para yatırımcıları dikkat! Biri daha çöküşe geçti! Şok etkisini kapsamı genişliyor
Kripto para yatırımcıları dikkat! Biri daha çöküşe geçti! Şok etkisini kapsamı genişliyor

TERRA VE LUNA KRİPTO VARLIK PİYASASINDA ŞOK YARATMIŞTI
ABD Hazine Bakanı Yellen, sabitkoinlerin finansal istikrara yönelik risklerini inceleyen bir rapor üzerinde çalıştıklarını kaydetmişti. Yellen, ödeme sistemini daha hızlı ve verimli hale getirmeye yönelik potansiyel olduğunu ancak risklere karşı düzenleyici bir çerçeveye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Sabitkoin Terra'nın düşüşüne işaret eden Yellen, "Riskleri gerçek yaşamda gördük." dedi.

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Kripto para yatırımcıları dikkat! Biri daha çöküşe geçti! Şok etkisini kapsamı genişliyor
Kripto para yatırımcıları dikkat! Biri daha çöküşe geçti! Şok etkisini kapsamı genişliyor

Yellen, sabitkoinlerin risklerinin henüz sistemik tehdit ölçeğinde olmadığını belirterek "Bunu bu ölçekte finansal istikrar için gerçek bir tehdit olarak nitelendirmezdim ancak çok hızlı büyüyorlar ve yüzyıllardır banka kaçışlarıyla bağlantılı bildiğimiz türde riskler sunuyorlar." diye konuştu.