HaberlerGaleriKripto para yatırımcıları dikkat! Biri daha çöküşe geçti! Şok etkisinin kapsamı genişliyor
Kripto para yatırımcıları dikkat! Biri daha çöküşe geçti! Şok etkisinin kapsamı genişliyor
Kripto para piyasalarının çöküşe geçmesini hızlandıran önemli bir gelişme daha yaşandı. Terra'nın çöküşünün ardından bir başka sabitkoin de çöküşe geçti. Kripto varlık piyasasının en popüler sabitkoini Tether'de ise hacim kaybı dikkat çekti. İşte kripto para piyasasında dikkat çeken hareketler...
Giriş Tarihi: 17.05.2022 11:06Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 11:45
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Kripto para yatırımcıları dikkat! Biri daha çöküşe geçti! Şok etkisini kapsamı genişliyor
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Kripto para yatırımcıları dikkat! Biri daha çöküşe geçti! Şok etkisini kapsamı genişliyor
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7
Kripto para yatırımcıları dikkat! Biri daha çöküşe geçti! Şok etkisini kapsamı genişliyor
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7
Kripto para yatırımcıları dikkat! Biri daha çöküşe geçti! Şok etkisini kapsamı genişliyor
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7
Kripto para yatırımcıları dikkat! Biri daha çöküşe geçti! Şok etkisini kapsamı genişliyor