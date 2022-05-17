Kripto para yatırımcıları dikkat! Biri daha çöküşe geçti! Şok etkisinin kapsamı genişliyor

Yellen, sabitkoinlerin risklerinin henüz sistemik tehdit ölçeğinde olmadığını belirterek "Bunu bu ölçekte finansal istikrar için gerçek bir tehdit olarak nitelendirmezdim ancak çok hızlı büyüyorlar ve yüzyıllardır banka kaçışlarıyla bağlantılı bildiğimiz türde riskler sunuyorlar." diye konuştu.