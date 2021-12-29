Tarım Kredi Kooperatif Market fırsat ürünleri: 31 Aralık'ta sona erecek! Bu hafta hangi ürünler indirimli?

Tarım Kredi Kooperatif Market tarafından 24 Aralık'ta başlayan indirimli ürünler 31 Aralık'ta sona erecek. Haftanın fısatlarının neler olduğunu merak eden vatandaşlar konu hakkında detayları araştırıyor. Sizler için Tarım Kredi Kooperatif Market haftanın indirimli ürünlerini sayfamızda bir araya getirdik. Peki, Tarım Kredi Kooperatif Market 24-31 Aralık kataloğunda neler var? Bu hafta müşterileri neler bekliyor? İşte cevaplar...