29 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tarım Kredi Kooperatif Market fırsat ürünleri: 31 Aralık'ta sona erecek! Bu hafta hangi ürünler indirimli?

Tarım Kredi Kooperatif Market fırsat ürünleri: 31 Aralık'ta sona erecek! Bu hafta hangi ürünler indirimli?

Tarım Kredi Kooperatif Market tarafından 24 Aralık'ta başlayan indirimli ürünler 31 Aralık'ta sona erecek. Haftanın fısatlarının neler olduğunu merak eden vatandaşlar konu hakkında detayları araştırıyor. Sizler için Tarım Kredi Kooperatif Market haftanın indirimli ürünlerini sayfamızda bir araya getirdik. Peki, Tarım Kredi Kooperatif Market 24-31 Aralık kataloğunda neler var? Bu hafta müşterileri neler bekliyor? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.12.2021 10:57
  • 1
  • 10
Tarım Kredi Kooperatif Market fırsat ürünleri: 31 Aralık’ta sona erecek! Bu hafta hangi ürünler indirimli?

Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 24-31 Aralık tarihleri arasında geçerli aktüel ürünler listesinin detayları merak ediliyor. Haftanın kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Tarım Kredi Kooperatif Market 24-31 Aralık kataloğunda neler var? Bu hafta müşterileri neler bekliyor? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Tarım Kredi Kooperatif Market fırsat ürünleri: 31 Aralık’ta sona erecek! Bu hafta hangi ürünler indirimli?

1 kg Köy-Tav Pekin Ördeği 69.90 TL
500 gr Beyaz Ay Çekirdeği 16.95 TL
180 gr Beyaz Ay Çekirdeği 7.45 TL
500 gr Siyah Ay çekirdeği 18.95 TL
180 gr Siyah Ay Çekirdeği 8.45 TL

  • 3
  • 10
Tarım Kredi Kooperatif Market fırsat ürünleri: 31 Aralık’ta sona erecek! Bu hafta hangi ürünler indirimli?

1000 gr Patlatmalık Mısır 8.25 TL
1 LT Vişne ve Kayısı Meyve Suyu 9.95 TL
1 LT Şeftali Meyve Suyu 6.95 TL
340 gr Kavrulmuş Antep Fıstığı 34.90 TL
340 gr İç Çiğ Badem 33.50 TL
340 gr İç Badem 34.50 TL

  • 4
  • 10
Tarım Kredi Kooperatif Market fırsat ürünleri: 31 Aralık’ta sona erecek! Bu hafta hangi ürünler indirimli?

550 gr Garnitür Konservesi 4.90 TL
500 gr Ağın Leblebi 18.90 TL
1 kg Erpiliç Taze Tavuk Bonfile 49.90 TL
300 gr Karışık Kuruyemiş 30.90 TL
380 gr Pek Akdeniz Pizza 19.90 TL
325 gr Pek Pepperoni Pizza 21.90 TL
400 gr Fındık 38.90 TL
1 kg Dondurulmuş Sahlep 18.25 TL
Patates Cipsi Çeşitleri 9.45 TL

  • 5
  • 10
Tarım Kredi Kooperatif Market fırsat ürünleri: 31 Aralık’ta sona erecek! Bu hafta hangi ürünler indirimli?

1 kg İç Badem Naturel 79.95 TL
1 kg Antep Fıstığı 94.95 TL
1 LT Doğanat Şalgam Suyu 5.25 TL