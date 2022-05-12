12 Mayıs 2022, Perşembe
İŞKUR iş ilanları | 107 bin kişi alınacak! 7-8 bin lira maaşlı personel ilanları
İŞKUR, iş ilanlarıyla her ay çok sayıda işsizin istihdam edilmesini sağlıyor. İş bulma ve istihdam ettirme kurumunda açılan ilanlara göre 107 bin eleman aranıyor. 2022'nin başından bu yana en çok elaman aranan sektörün başını ise imalat sanayisi çekti. Sektörün ara eleman olarak istihdam ettiği işçiler 7-8 bin liradan başlayan maaşlarla işe başlıyor.
Giriş Tarihi: 12.05.2022 09:18 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 09:19
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