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İŞKUR iş ilanları | 107 bin kişi alınacak! 7-8 bin lira maaşlı personel ilanları

İŞKUR, iş ilanlarıyla her ay çok sayıda işsizin istihdam edilmesini sağlıyor. İş bulma ve istihdam ettirme kurumunda açılan ilanlara göre 107 bin eleman aranıyor. 2022'nin başından bu yana en çok elaman aranan sektörün başını ise imalat sanayisi çekti. Sektörün ara eleman olarak istihdam ettiği işçiler 7-8 bin liradan başlayan maaşlarla işe başlıyor.

Giriş Tarihi: 12.05.2022 09:18 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 09:19
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İŞKUR iş ilanları | 107 bin kişi alınacak! 7-8 bin lira maaşlı personel ilanları
İŞKUR işverenlerden kendisine gelen eleman talebi sayısını açıkladı. Sadece nisan ayında İŞKUR’a, işverenlerden, 201 binin üzerinde eleman başvurusu geldi.
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İŞKUR iş ilanları | 107 bin kişi alınacak! 7-8 bin lira maaşlı personel ilanları

Bu yılın başından itibaren 4 ayda ise İŞKUR'a yüzde 98'i özel sektörden olmak üzere 705 bine yakın işverenlerden başvuru gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde, işverenler en çok imalat sanayiinde çalışacak eleman aradı.

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İŞKUR iş ilanları | 107 bin kişi alınacak! 7-8 bin lira maaşlı personel ilanları

Nisan ayında 139 bin 443 kişi, Ocak-Nisan döneminde de toplam 464 bin kişi işverenlerle anlaşarak işe yerleşmiş durumda. Hürriyet'te yer alan bilgilere göre, işverenlerin yüzde 65'i aradığı elemanı bulurken, yüzde 35'i ise bulamadı.

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İŞKUR iş ilanları | 107 bin kişi alınacak! 7-8 bin lira maaşlı personel ilanları

İl bazında bakıldığında da İstanbul'da 76 bin, Ankara'da 41 bin, İzmir'de 22 bin, Bursa'da 19 bin, Konya'da 17 bin, Adana'da 14 bin kişi istihdam edildi. Bu iller ilk dört ayda işverenler tarafından en çok eleman talep edilen ve İŞKUR tarafından da işe yerleştirilen iller.

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İŞKUR iş ilanları | 107 bin kişi alınacak! 7-8 bin lira maaşlı personel ilanları

İŞKUR, son verileri de paylaştı. Buna göre de işverenler 107 bin eleman arıyor. Sene başından bu yana en çok eleman aranan sektöre baktığımızda, imalat sanayi geliyor. Bu yılın dört ayında işverenler, İŞKUR'dan, imalat sanayinde çalışacak 303 bin kişi talep etmiş.