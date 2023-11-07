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Kredili Mevduat Hesabında (KMH) fark edilmeyen tehlike! Hafta sonu ve resmi tatillere dikkat etmeden kullanırsanız…

Kredili Mevduat Hesabı, banka müşterileri arasında oldukça popüler bir finansal araç haline geldi. Bu hesap türü, beklenmedik nakit ihtiyaçlarını karşılamaktan, otomatik fatura ödemeleri, kira ve taksit gibi düzenli ödemelerde bakiye yetersizliği durumunda bir kurtarıcı görevi üstleniyor. Ancak, Kredili Mevduat Hesabı'nın bu avantajlarını kullanmadan önce dikkatlice düşünmek önemlidir, çünkü bankalar bu hizmeti sunarken faiz uyguluyor.

Giriş Tarihi: 07.11.2023 11:43
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Kredili Mevduat Hesabında KMH fark edilmeyen tehlike! Hafta sonu ve resmi tatillere dikkat etmeden kullanırsanız…

Kredili Mevduat Hesabı, banka müşterilerine hesaplarının bakiyesi sıfır veya eksiye düştüğünde, belirli bir limit dahilinde para çekme veya harcama imkanı sunan önemli bir finansal araçtır. Bu hesap türü, müşterilere özellikle acil durumlarda büyük bir kolaylık sağlar ve nakit ihtiyacını anında karşılamalarına yardımcı olur. Ayrıca, maaş gününüzü beklemek zorunda kalmadan otomatik ödemeleri gerçekleştirme ve finansal yükü hafifletme fırsatı sunar. Lakin yanlış kullanılması halinde olması gerekenden fazla faiz ödemenize neden olabilir o yüzden kullanırken resmi tatil ve hafta sonlarına dikkat…

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Kredili Mevduat Hesabında KMH fark edilmeyen tehlike! Hafta sonu ve resmi tatillere dikkat etmeden kullanırsanız…

KREDİLİ MEVDUAT HESABINDA FARK EDİLMEYEN TEHLİKE!

Kredili Mevduat Hesabından kullanılan limitlere günlük faiz uygulanır. Bankanın çalışma saatleri dışında yapılan işlem bir sonraki güne yansıtılır ve bu süre hesap edilerek faiz hesaplaması gerçekleştirilir.

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Kredili Mevduat Hesabında KMH fark edilmeyen tehlike! Hafta sonu ve resmi tatillere dikkat etmeden kullanırsanız…

KMH kullanımını hafta sonu veya resmi tatillerde yaparsanız bankaların kapalı olması münasebeti ile tatil süresince geçen süre yani bankalar açılana kadar ki geçen sürenin faizi hesaplanır ve kişiye yansıtılır.

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Kredili Mevduat Hesabında KMH fark edilmeyen tehlike! Hafta sonu ve resmi tatillere dikkat etmeden kullanırsanız…

KREDİLİ MEVDUAT HESABI NEDİR?

Kredili Mevduat Hesabı, hesabında yeterli bakiye bulunmayan kişilere ve işletmelere sunulan bir banka hizmetidir. Bu hesap, acil nakit ihtiyacını karşılamak için kullanılır ve otomatik ödeme işlemlerinde büyük bir kolaylık sağlar. KMH aynı zamanda avans hesap, ek hesap veya artı hesap gibi farklı adlarla da anılabilir.

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Kredili Mevduat Hesabında KMH fark edilmeyen tehlike! Hafta sonu ve resmi tatillere dikkat etmeden kullanırsanız…

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KMH) ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

- Dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

- Kullanmadığınız takdirde herhangi bir faizi ya da masrafı söz konusu değildir.

- Kredili Mevduat Hesabınızla kredi kartı ödemeleri, havale, EFT, kira ödeme gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- Hesabınızda nakit para olmaması durumunda, otomatik ödeme talimatı verdiğiniz faturaların ödemesini gerçekleştirebilirsiniz.