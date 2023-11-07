07 Kasım 2023, Salı
Kredili Mevduat Hesabında (KMH) fark edilmeyen tehlike! Hafta sonu ve resmi tatillere dikkat etmeden kullanırsanız…
Kredili Mevduat Hesabı, banka müşterileri arasında oldukça popüler bir finansal araç haline geldi. Bu hesap türü, beklenmedik nakit ihtiyaçlarını karşılamaktan, otomatik fatura ödemeleri, kira ve taksit gibi düzenli ödemelerde bakiye yetersizliği durumunda bir kurtarıcı görevi üstleniyor. Ancak, Kredili Mevduat Hesabı'nın bu avantajlarını kullanmadan önce dikkatlice düşünmek önemlidir, çünkü bankalar bu hizmeti sunarken faiz uyguluyor.
Giriş Tarihi: 07.11.2023 11:43
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