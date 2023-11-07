Kredili Mevduat Hesabında (KMH) fark edilmeyen tehlike! Hafta sonu ve resmi tatillere dikkat etmeden kullanırsanız…

Kredili Mevduat Hesabı, banka müşterilerine hesaplarının bakiyesi sıfır veya eksiye düştüğünde, belirli bir limit dahilinde para çekme veya harcama imkanı sunan önemli bir finansal araçtır. Bu hesap türü, müşterilere özellikle acil durumlarda büyük bir kolaylık sağlar ve nakit ihtiyacını anında karşılamalarına yardımcı olur. Ayrıca, maaş gününüzü beklemek zorunda kalmadan otomatik ödemeleri gerçekleştirme ve finansal yükü hafifletme fırsatı sunar. Lakin yanlış kullanılması halinde olması gerekenden fazla faiz ödemenize neden olabilir o yüzden kullanırken resmi tatil ve hafta sonlarına dikkat…