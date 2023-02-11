5075, 5255,5600 PRİM+ 50-51-52-53-54 yaşındakiler dikkat! Kısmi emeklilik detayları netleşti! SGK, Bağ-Kur, 4C’li...

"İŞVERENE YÜZDE 5 ORANINDA BİR DESTEK PRİMİ SÖZ KONUSU OLUYOR"

"Çalışma hayatının desteklenmesi ve kayıt içerisinde bunun devam etmesi, üretimin, ihracatın, ekonominin büyümesi ve bu konuda bir sekteye uğranılmaması, işçimizin de, işverenimizin de, işyerimizin de lehine sonuçlar doğurabilmesi amacıyla biz bu konuda sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle 5 puan iş yerlerine bu konuda her bir çalışan emekliliği hak edip emekli olduktan sonra aynı işyerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olan bütün çalışanlarla ilgili bu kanun teklifi bünyesinde yaklaşık 500 lira bir desteklemeyi Hazinemiz üstleniyor ve bu konuda yüzde 5 oranında bir destek primi söz konusu oluyor."