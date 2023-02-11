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Haberler Galeri Emekli maaşları ERKEN YATACAK mı 2023? Şubat ayı emekli maaşları yattı mı, BUGÜN yatar mı? SSK (4A) BAĞ-KUR (4B) maaşları ödeme tarihi...

Emekli maaşları ERKEN YATACAK mı 2023? Şubat ayı emekli maaşları yattı mı, BUGÜN yatar mı? SSK (4A) BAĞ-KUR (4B) maaşları ödeme tarihi...

"Şubat ayı emekli maaşları erken mi yatacak?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Asrın en en büyük felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem milyonlarca kişiyi etkiledi. Depremler nedeniyle emekli ve BAĞ-KUR maaşları da erken tarihe çekildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Şubat ayı emekli aylıklarının ödeme tarihlerini açıkladı. Peki, "Şubat ayı emekli maaşları ne zaman yatacak, erken mi ödenecek?" İşte, emekli maaşları son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 11.02.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 10:08
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Emekli maaşları ERKEN YATACAK mı 2023? Şubat ayı emekli maaşları yattı mı, BUGÜN yatar mı? SSK 4A BAĞ-KUR 4B maaşları ödeme tarihi...

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaşanan depremin ardından, emekli maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Şubat ayı emekli aylıklarının ödeme tarihlerinin öne çekildiğini açıkladı. Peki, "Şubat ayı emekli maaşları erken mi ödenecek?" İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaşları ERKEN YATACAK mı 2023? Şubat ayı emekli maaşları yattı mı, BUGÜN yatar mı? SSK 4A BAĞ-KUR 4B maaşları ödeme tarihi...

BAKANLIKTAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir. Geçmiş Olsun Türkiye" ifadelerine yer verdi.

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Emekli maaşları ERKEN YATACAK mı 2023? Şubat ayı emekli maaşları yattı mı, BUGÜN yatar mı? SSK 4A BAĞ-KUR 4B maaşları ödeme tarihi...

ŞUBAT AYI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylıklarının erken ödeneceğini açıkladı.

Buna göre; İşçi emeklisi maaşları 14-16 Şubat, Bağ-Kur emekli maaşları da 16-17 Şubat tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

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Emekli maaşları ERKEN YATACAK mı 2023? Şubat ayı emekli maaşları yattı mı, BUGÜN yatar mı? SSK 4A BAĞ-KUR 4B maaşları ödeme tarihi...

SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Yaşanan deprem felaketi sebebiyle Şubat ödeme dönemi için olmak üzere;

4/a (SSK) sigortalıları için 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek.

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Emekli maaşları ERKEN YATACAK mı 2023? Şubat ayı emekli maaşları yattı mı, BUGÜN yatar mı? SSK 4A BAĞ-KUR 4B maaşları ödeme tarihi...

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arası ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecektir.