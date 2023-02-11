Emekli maaşları ERKEN YATACAK mı 2023? Şubat ayı emekli maaşları yattı mı, BUGÜN yatar mı? SSK (4A) BAĞ-KUR (4B) maaşları ödeme tarihi...

"Şubat ayı emekli maaşları erken mi yatacak?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Asrın en en büyük felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem milyonlarca kişiyi etkiledi. Depremler nedeniyle emekli ve BAĞ-KUR maaşları da erken tarihe çekildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Şubat ayı emekli aylıklarının ödeme tarihlerini açıkladı. Peki, "Şubat ayı emekli maaşları ne zaman yatacak, erken mi ödenecek?" İşte, emekli maaşları son dakika gelişmeleri...