Kredi kartı ve kredi borçlarına yapılandırma fırsatı! İşte yeni düzenleme

Yapılandırmada faiz uygulanacak mı?

Bireysel kredi kartlarını yapılandırmada kullanılacak faiz oranı yüzde 3.11 olacak. Ancak buna yüzde 15 Kredi Kaynak Destekleme Fonu (KKDF) ve yüzde 5 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) eklenecek. Böylece, yapılandırmada faiz yüzde 3.73 olacak. (Bazı bankaların çeşitli kampanyalarla faiz oranını aşağı çekebileceği de belirtiliyor.) Bu oran mevcut kredi faizi oranlarından yüzde 1 daha düşük olduğu için vatandaşa rahat bir nefes aldıracak. 100 bin TL'lik bir borcun 60 ay vadeyle yapılandırılması durumunda aylık ödeme 4.200 TL civarında olacak.