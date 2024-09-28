28 Eylül 2024, Cumartesi
Kredi kartı ve kredi borçlarına yapılandırma fırsatı! İşte yeni düzenleme
TCMB ve BDDK, kredi kartı borçları ile ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırmasına yönelik önemli bir karar aldı. Kararla, kredi kartı borcunu veya ihtiyaç kredisini ödeyemeyenlere borçlarını 60 aya kadar vadeyle yeniden yapılandırma imkanı getirildi. Kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde borcunu ödeyemeyen vatandaşa nefes aldırdı. Peki düzenleme nasıl olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Giriş Tarihi: 28.09.2024 06:53 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 06:53