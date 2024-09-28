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Kredi kartı ve kredi borçlarına yapılandırma fırsatı! İşte yeni düzenleme

TCMB ve BDDK, kredi kartı borçları ile ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırmasına yönelik önemli bir karar aldı. Kararla, kredi kartı borcunu veya ihtiyaç kredisini ödeyemeyenlere borçlarını 60 aya kadar vadeyle yeniden yapılandırma imkanı getirildi. Kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde borcunu ödeyemeyen vatandaşa nefes aldırdı. Peki düzenleme nasıl olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.09.2024 06:53 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 06:53
Kredi kartı ve kredi borçlarına yapılandırma fırsatı! İşte yeni düzenleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi ve kredi kartı borçları için yeni bir adım attı. Buna göre, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödeyemeyenler için 60 ay vadeli yapılandırma imkânı getirildi.

Kredi kartı ve kredi borçlarına yapılandırma fırsatı! İşte yeni düzenleme

Sabah Gazetesi'nden Merve Bilkay'ın haberine göre Borçların yapılandırılmasında yüzde 3.11'lik faiz oranı dikkate alınacak. Uygulamadan kredi kartı dönem borcunun asgarisini ödeyemeyenler yararlanacak. İhtiyaç kredisinde ise 30 gün borcunu (anapara ve faiz) ödememiş olanlar yapılandırmadan faydalanacak.
İşte merak edilenler…

Kredi kartı ve kredi borçlarına yapılandırma fırsatı! İşte yeni düzenleme

Kredi kartında yapılandırma nasıl olacak?
Bireysel kredi kartında dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar taksitlendirebilecek. Her aya düşen taksit miktarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.

Kredi kartı ve kredi borçlarına yapılandırma fırsatı! İşte yeni düzenleme

Kredi kartı kullanılmaya devam edilecek mi?
Kredi kartında yapılandırılan meblağ dışında kalan bakiyenin kullanımı devam edebilecek. Örneğin, 100 bin lira borcun 50 bin lirası yapılandırıldı. Bu durumda kart sahipleri, kalan 50 bin liralık dilimi kullanabilecek. Yapılandırılan borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak.

Kredi kartı ve kredi borçlarına yapılandırma fırsatı! İşte yeni düzenleme

Yapılandırmada faiz uygulanacak mı?
Bireysel kredi kartlarını yapılandırmada kullanılacak faiz oranı yüzde 3.11 olacak. Ancak buna yüzde 15 Kredi Kaynak Destekleme Fonu (KKDF) ve yüzde 5 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) eklenecek. Böylece, yapılandırmada faiz yüzde 3.73 olacak. (Bazı bankaların çeşitli kampanyalarla faiz oranını aşağı çekebileceği de belirtiliyor.) Bu oran mevcut kredi faizi oranlarından yüzde 1 daha düşük olduğu için vatandaşa rahat bir nefes aldıracak. 100 bin TL'lik bir borcun 60 ay vadeyle yapılandırılması durumunda aylık ödeme 4.200 TL civarında olacak.