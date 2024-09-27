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Haberler Galeri SGK Uzmanı son noktayı koydu! 2024’te emeklilik 2025 yılına göre yüzde 30 daha kazançlı

SGK Uzmanı son noktayı koydu! 2024’te emeklilik 2025 yılına göre yüzde 30 daha kazançlı

2024 yılı, Türkiye'de emeklilik sisteminin yeniden şekillenmesine tanıklık edecek bir dönem olarak öne çıkıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda yaşanan gelişmeler, bu yıl içerisinde önemli değişikliklerin yaşanacağını gösteriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi İsa Karakaş, bu sürecin detaylarını A Haber'de paylaştı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.09.2024 19:44 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 19:44
SGK Uzmanı son noktayı koydu! 2024’te emeklilik 2025 yılına göre yüzde 30 daha kazançlı

Son dönemde Türkiye'de emeklilik sisteminde yaşanan değişiklikler, emekli sayısında gözle görülür bir artışa neden oldu. Özellikle emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, birçok vatandaşın emekli olma yolunda önemli bir adım atmasına zemin hazırladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) verilerine göre, 2022 yılında yalnızca iki ilde emekli sayısı, çalışan sayısını geçerken, günümüzde bu sayı beş ile yükselmiş durumda. Peki, bu iller hangileri? Emekli sayısındaki artışın sebepleri neler?

SGK Uzmanı son noktayı koydu! 2024’te emeklilik 2025 yılına göre yüzde 30 daha kazançlı

Emekli Sayısındaki Artış: Hangi İllerde Durum Ne?

Güncel verilere göre, emekli sayısının çalışan sayısını geçtiği iller şunlardır:

📍Zonguldak
📍Sinop
📍Balıkesir
📍Bartın
📍Giresun

Bu illerde, emekli sayısındaki artış, çeşitli sosyal ve ekonomik faktörlerle doğrudan ilişkilidir. Emeklilik sistemindeki değişiklikler, bölgedeki demografik yapıyı ve istihdam oranlarını da etkileyerek emekli sayısının artmasına neden olmaktadır. Ayrıca, iş gücündeki azalma ve doğurganlık oranlarının düşmesi, bu illerde emekli sayısının artışını hızlandıran diğer etkenler arasında yer alıyor.

SGK Uzmanı son noktayı koydu! 2024’te emeklilik 2025 yılına göre yüzde 30 daha kazançlı

Aday İller ve Gelecek Beklentileri

Emekli sayısının çalışan sayısını geçme ihtimali bulunan aday iller ise şunlardır:

📍Amasya
📍Artvin
📍Aydın
📍Burdur
📍Çanakkale
📍Çorum
📍Edirne
📍Kırklareli
📍Ordu
📍Rize
📍Yozgat
📍Karabük

Bu illerdeki emekli sayısındaki artış, hem mevcut iş gücünün azalması hem de yaşlanan nüfus yapısı nedeniyle önümüzdeki yıllarda da devam edeceği öngörülmektedir.

SGK Uzmanı son noktayı koydu! 2024’te emeklilik 2025 yılına göre yüzde 30 daha kazançlı

Türkiye'de Emekli Sayısı ve Ortalama Emeklilik Yaşı

2023 yılı itibarıyla Türkiye'de emekli sayısı 16 milyonu aşmış durumda. Bu yıl, Cumhuriyet tarihinin en yüksek emekli sayısına ulaşılması bekleniyor. Ortalama emeklilik yaşı, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterse de genel olarak 60 yaş civarında seyretmektedir. Nüfusun yaşlanması, emeklilik yaşını etkileyen önemli bir unsurdur.

SGK Uzmanı son noktayı koydu! 2024’te emeklilik 2025 yılına göre yüzde 30 daha kazançlı

EYT Düzenlemesi: Emeklilik Sürecine Etkileri

EYT düzenlemesi, Türkiye'de emeklilik sisteminde köklü bir değişim yarattı. 2022 yılının Mart ayında yürürlüğe giren bu düzenleme, birçok çalışanın emeklilik hakkını kullanmasını sağladı. 2023 yılında emekli olan 2 milyon 193 bin kişinin yaklaşık 1 milyon 750 bin ile 1 milyon 850 bininin EYT kapsamından emekli olduğu belirtiliyor. Bu durum, SGK'nın mali dengesini etkilemekte ve sistemin sürdürülebilirliği açısından önemli sorunlar ortaya çıkarmaktadır.

Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı İsa Karakaş, emekli sayısındaki bu hızlı artışın demografik yapı ve ekonomik denge üzerinde ciddi etkiler yaratacağına dikkat çekti. Emekli sayısındaki artışın, önümüzdeki yıllarda daha da belirgin hale geleceği öngörülmektedir.