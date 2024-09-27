27 Eylül 2024, Cuma
SGK Uzmanı son noktayı koydu! 2024’te emeklilik 2025 yılına göre yüzde 30 daha kazançlı
2024 yılı, Türkiye'de emeklilik sisteminin yeniden şekillenmesine tanıklık edecek bir dönem olarak öne çıkıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda yaşanan gelişmeler, bu yıl içerisinde önemli değişikliklerin yaşanacağını gösteriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi İsa Karakaş, bu sürecin detaylarını A Haber'de paylaştı.
Giriş Tarihi: 27.09.2024 19:44 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 19:44