SGK Uzmanı son noktayı koydu! 2024’te emeklilik 2025 yılına göre yüzde 30 daha kazançlı

EYT Düzenlemesi: Emeklilik Sürecine Etkileri

EYT düzenlemesi, Türkiye'de emeklilik sisteminde köklü bir değişim yarattı. 2022 yılının Mart ayında yürürlüğe giren bu düzenleme, birçok çalışanın emeklilik hakkını kullanmasını sağladı. 2023 yılında emekli olan 2 milyon 193 bin kişinin yaklaşık 1 milyon 750 bin ile 1 milyon 850 bininin EYT kapsamından emekli olduğu belirtiliyor. Bu durum, SGK'nın mali dengesini etkilemekte ve sistemin sürdürülebilirliği açısından önemli sorunlar ortaya çıkarmaktadır.

Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı İsa Karakaş, emekli sayısındaki bu hızlı artışın demografik yapı ve ekonomik denge üzerinde ciddi etkiler yaratacağına dikkat çekti. Emekli sayısındaki artışın, önümüzdeki yıllarda daha da belirgin hale geleceği öngörülmektedir.