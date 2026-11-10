Kredi kartı kullanıcılarına 31 Aralık uyarısı! Bankalar paranızı silebilir mi? Uzman isim açıkladı

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın sorularını yanıtlayan Avukat Yunus Emre Çakıroğlu, tüketicilerin hak kaybı yaşamaması için dikkat etmesi gereken ayrıntıları açıkladı.

Kredi kartı kullanan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yıl sonu uyarısı gündeme geldi. Bazı bankalar, müşterilerine alışverişlerden kazandıkları birikimleri 31 Aralık 2026'ya kadar kullanmaları gerektiğini bildiren mesajlar gönderiyor. Bu durum, kullanılmayan birikimlerin yeni yıla devredilip devredilmeyeceği sorusunu beraberinde getirdi.

Çakıroğlu, "Sadakat puanları bazen bankalar tarafından, bazen de çeşitli alışverişler karşılığında esnaf veya markalar tarafından verilebiliyor. Bu puanların birikmesiyle birlikte firmalar ve bankalar, tüketicilere bunları harcamaları için genellikle belirli bir süre tanıyor" dedi.

Bankaların ve çeşitli markaların alışveriş karşılığında müşterilerine belirli harcama hakları tanıdığını belirten Çakıroğlu, bu hakların kullanımına ilişkin süreler belirlenebildiğini söyledi.

"Bu puanlar, bankalar veya firmalar tarafından bir bonus, başka bir ifadeyle ek harcama limiti gibi veriliyor. Bu nedenle bankaların ya da firmaların söz konusu puanları istedikleri zaman silebileceği veya kullanım sürelerini diledikleri gibi sona erdirebileceği yönünde yanlış bir algı oluşuyor."

Birikimlerin bankalar veya firmalar tarafından istenildiği zaman silinebileceği yönünde yanlış bir algı bulunduğunu belirten Çakıroğlu, şu ifadeleri kullandı:

SÖZLEŞMEDEKİ AYRINTIYA DİKKAT!

Tüketicilerin haklarını belirleyen en önemli unsurun sözleşme ve önceden yapılan bilgilendirme olduğunu vurgulayan Çakıroğlu, şöyle konuştu:

"Burada önemli olan sadakat puanlarının kazanılması ve biriktirilmesi konusunda bir sözleşme veya anlaşma yapılıp yapılmadığıdır. Tüketiciye bu puanların son kullanım tarihi hakkında bilgi verildi mi? Böyle bir bilgilendirme varsa sözleşme hükümlerine göre hareket edilmesi gerekir."

Ancak uygulamada tüketicilerin her zaman yeterince bilgilendirilmediğine dikkat çeken Çakıroğlu, sözleşmelere bankaların veya markaların birikimleri diledikleri zaman silebileceğine ilişkin hükümler konulabildiğini ifade etti.