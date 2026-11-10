Kredi kartı kullanıcılarına 31 Aralık uyarısı! Bankalar paranızı silebilir mi? Uzman isim açıkladı
Bazı bankalar, kredi kartı kullanıcılarına alışverişlerden kazandıkları birikimleri 31 Aralık'a kadar kullanmaları gerektiğine ilişkin mesajlar göndermeye başladı. Yıl sonunda kullanım süresi dolabilecek bu hakların hangi koşullarda silinebileceği merak konusu oldu. A Haber'e konuşan Avukat Yunus Emre Çakıroğlu, sözleşme ve bilgilendirme şartlarına dikkat çekerek tüketicilerin hak kaybı yaşamamak için yapması gerekenleri anlattı.
Kredi kartı kullanan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yıl sonu uyarısı gündeme geldi. Bazı bankalar, müşterilerine alışverişlerden kazandıkları birikimleri 31 Aralık 2026'ya kadar kullanmaları gerektiğini bildiren mesajlar gönderiyor. Bu durum, kullanılmayan birikimlerin yeni yıla devredilip devredilmeyeceği sorusunu beraberinde getirdi.
A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın sorularını yanıtlayan Avukat Yunus Emre Çakıroğlu, tüketicilerin hak kaybı yaşamaması için dikkat etmesi gereken ayrıntıları açıkladı.
BANKALARDAN YIL SONU MESAJI! TÜKETİCİLER NE YAPMALI?
Bankaların ve çeşitli markaların alışveriş karşılığında müşterilerine belirli harcama hakları tanıdığını belirten Çakıroğlu, bu hakların kullanımına ilişkin süreler belirlenebildiğini söyledi.
Çakıroğlu, "Sadakat puanları bazen bankalar tarafından, bazen de çeşitli alışverişler karşılığında esnaf veya markalar tarafından verilebiliyor. Bu puanların birikmesiyle birlikte firmalar ve bankalar, tüketicilere bunları harcamaları için genellikle belirli bir süre tanıyor" dedi.
"BANKALAR İSTEDİKLERİ ZAMAN SİLEMEZ"
Birikimlerin bankalar veya firmalar tarafından istenildiği zaman silinebileceği yönünde yanlış bir algı bulunduğunu belirten Çakıroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Bu puanlar, bankalar veya firmalar tarafından bir bonus, başka bir ifadeyle ek harcama limiti gibi veriliyor. Bu nedenle bankaların ya da firmaların söz konusu puanları istedikleri zaman silebileceği veya kullanım sürelerini diledikleri gibi sona erdirebileceği yönünde yanlış bir algı oluşuyor."
SÖZLEŞMEDEKİ AYRINTIYA DİKKAT!
Tüketicilerin haklarını belirleyen en önemli unsurun sözleşme ve önceden yapılan bilgilendirme olduğunu vurgulayan Çakıroğlu, şöyle konuştu:
"Burada önemli olan sadakat puanlarının kazanılması ve biriktirilmesi konusunda bir sözleşme veya anlaşma yapılıp yapılmadığıdır. Tüketiciye bu puanların son kullanım tarihi hakkında bilgi verildi mi? Böyle bir bilgilendirme varsa sözleşme hükümlerine göre hareket edilmesi gerekir."
Ancak uygulamada tüketicilerin her zaman yeterince bilgilendirilmediğine dikkat çeken Çakıroğlu, sözleşmelere bankaların veya markaların birikimleri diledikleri zaman silebileceğine ilişkin hükümler konulabildiğini ifade etti.
"10 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ SÖZ KONUSU"
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 5. maddesine dikkat çeken Çakıroğlu, tüketici aleyhine olan haksız sözleşme şartlarının geçersiz sayılabileceğini belirtti.
Çakıroğlu, "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 5. maddesi kapsamında bu tür hükümler tüketici aleyhine geçersiz olacaktır. İşlemin banka veya başka bir marka nezdinde yapılması da dikkate alınarak tüketicinin bu hakları için 10 yıllık zamanaşımı süresi söz konusu olacaktır" dedi.