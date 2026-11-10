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Kredi kartı kullanıcılarına 31 Aralık uyarısı! Bankalar paranızı silebilir mi? Uzman isim açıkladı

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Bazı bankalar, kredi kartı kullanıcılarına alışverişlerden kazandıkları birikimleri 31 Aralık'a kadar kullanmaları gerektiğine ilişkin mesajlar göndermeye başladı. Yıl sonunda kullanım süresi dolabilecek bu hakların hangi koşullarda silinebileceği merak konusu oldu. A Haber'e konuşan Avukat Yunus Emre Çakıroğlu, sözleşme ve bilgilendirme şartlarına dikkat çekerek tüketicilerin hak kaybı yaşamamak için yapması gerekenleri anlattı.

Kredi kartı kullanıcılarına 31 Aralık uyarısı! Bankalar paranızı silebilir mi? Uzman isim açıkladı 1

Kredi kartı kullanan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yıl sonu uyarısı gündeme geldi. Bazı bankalar, müşterilerine alışverişlerden kazandıkları birikimleri 31 Aralık 2026'ya kadar kullanmaları gerektiğini bildiren mesajlar gönderiyor. Bu durum, kullanılmayan birikimlerin yeni yıla devredilip devredilmeyeceği sorusunu beraberinde getirdi.

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın sorularını yanıtlayan Avukat Yunus Emre Çakıroğlu, tüketicilerin hak kaybı yaşamaması için dikkat etmesi gereken ayrıntıları açıkladı.

KREDİ KARTI KULLANAN MİLYONLARA YIL SONU UYARISI
Kredi kartı kullanıcılarına 31 Aralık uyarısı! Bankalar paranızı silebilir mi? Uzman isim açıkladı 2

BANKALARDAN YIL SONU MESAJI! TÜKETİCİLER NE YAPMALI?

Bankaların ve çeşitli markaların alışveriş karşılığında müşterilerine belirli harcama hakları tanıdığını belirten Çakıroğlu, bu hakların kullanımına ilişkin süreler belirlenebildiğini söyledi.

Çakıroğlu, "Sadakat puanları bazen bankalar tarafından, bazen de çeşitli alışverişler karşılığında esnaf veya markalar tarafından verilebiliyor. Bu puanların birikmesiyle birlikte firmalar ve bankalar, tüketicilere bunları harcamaları için genellikle belirli bir süre tanıyor" dedi.

Kredi kartı kullanıcılarına 31 Aralık uyarısı! Bankalar paranızı silebilir mi? Uzman isim açıkladı 3

"BANKALAR İSTEDİKLERİ ZAMAN SİLEMEZ"

Birikimlerin bankalar veya firmalar tarafından istenildiği zaman silinebileceği yönünde yanlış bir algı bulunduğunu belirten Çakıroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu puanlar, bankalar veya firmalar tarafından bir bonus, başka bir ifadeyle ek harcama limiti gibi veriliyor. Bu nedenle bankaların ya da firmaların söz konusu puanları istedikleri zaman silebileceği veya kullanım sürelerini diledikleri gibi sona erdirebileceği yönünde yanlış bir algı oluşuyor."

Kredi kartı kullanıcılarına 31 Aralık uyarısı! Bankalar paranızı silebilir mi? Uzman isim açıkladı 4

SÖZLEŞMEDEKİ AYRINTIYA DİKKAT!

Tüketicilerin haklarını belirleyen en önemli unsurun sözleşme ve önceden yapılan bilgilendirme olduğunu vurgulayan Çakıroğlu, şöyle konuştu:

"Burada önemli olan sadakat puanlarının kazanılması ve biriktirilmesi konusunda bir sözleşme veya anlaşma yapılıp yapılmadığıdır. Tüketiciye bu puanların son kullanım tarihi hakkında bilgi verildi mi? Böyle bir bilgilendirme varsa sözleşme hükümlerine göre hareket edilmesi gerekir."

Ancak uygulamada tüketicilerin her zaman yeterince bilgilendirilmediğine dikkat çeken Çakıroğlu, sözleşmelere bankaların veya markaların birikimleri diledikleri zaman silebileceğine ilişkin hükümler konulabildiğini ifade etti.

Kredi kartı kullanıcılarına 31 Aralık uyarısı! Bankalar paranızı silebilir mi? Uzman isim açıkladı 5

"10 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ SÖZ KONUSU"

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 5. maddesine dikkat çeken Çakıroğlu, tüketici aleyhine olan haksız sözleşme şartlarının geçersiz sayılabileceğini belirtti.

Çakıroğlu, "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 5. maddesi kapsamında bu tür hükümler tüketici aleyhine geçersiz olacaktır. İşlemin banka veya başka bir marka nezdinde yapılması da dikkate alınarak tüketicinin bu hakları için 10 yıllık zamanaşımı süresi söz konusu olacaktır" dedi.

Kredi kartı kullanıcılarına 31 Aralık uyarısı! Bankalar paranızı silebilir mi? Uzman isim açıkladı 6

PARANIZI KAYBETMEMEK İÇİN BU ADIMLARI İZLEYİN

Yıl sonunda birikimlerin silineceğine ilişkin mesaj alan tüketicilerin öncelikle ilgili banka veya firmaya başvurması gerektiğini belirten Çakıroğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Tüketici, kendisine böyle bir bilgilendirme yapılmışsa mesajı gönderen bankaya, markaya veya işletmeye başvurarak varsa sözleşmesini görmek isteyebilir. Mümkünse puanlarının sonraki yıla devredilmesini talep edebilir. Bu puanları hangi hakka dayanarak ne zaman kazandığını ve harcama süresinin ne olduğunu öğrenmek için bilgilendirme isteyebilir."

Kredi kartı kullanıcılarına 31 Aralık uyarısı! Bankalar paranızı silebilir mi? Uzman isim açıkladı 7

Tüketicilerin haklarını arayabileceğini belirten Çakıroğlu, "Buna rağmen haklarının silineceği söylenirse tüketiciler, tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Söz konusu puanların parasal karşılığı varsa bu bedeli veya buna karşılık gelen harcama hakkını talep edebilirler" ifadelerini kullandı.

Çakıroğlu, firmaların da tüketicileri başlangıçta açık şekilde bilgilendirmesi gerektiğini belirterek bilgilendirme yapılmadığı durumlarda tüketici aleyhine uygulamalardan kaçınılmasının önemini vurguladı.

Kredi kartı kullanıcılarına 31 Aralık uyarısı! Bankalar paranızı silebilir mi? Uzman isim açıkladı 8

YIL SONUNDA SİLİNEN PARA GERİ ALINABİLİR Mİ?

Yıl sonunda kullanım hakkı sona erdirilen birikimlerin geri istenip istenemeyeceği sorusunu da yanıtlayan Çakıroğlu, tüketicilerin geçmişe dönük başvuruda bulunabileceğini söyledi.

Çakıroğlu, "Böyle bir durumda tüketici, öncelikle ilgili bankaya veya kuruma başvurarak haklarının iadesini talep edebilir" dedi.

Kredi kartı kullanıcılarına 31 Aralık uyarısı! Bankalar paranızı silebilir mi? Uzman isim açıkladı 9

Başvurudan sonuç alınamaması halinde izlenebilecek hukuki yolları da açıklayan Çakıroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başvuruya rağmen bir sonuç alınamazsa tüketici, uyuşmazlık miktarına göre tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir. 2026 yılı için 186 bin liralık parasal sınır bulunuyor. Bu sınırın altındaki uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvurularak bedelin veya karşılığındaki harcama hakkının iadesi istenebilir."

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